Фермеры такой весны не видели 25 лет

Литовские фермеры уверяют, что такой весны не было уже 25 лет: из-за ночных заморозков растения "голодают", если не потеплеет, то это скажется на урожае, пишет lrt.lt. Таковы прогнозы председателя Литовского союза фермеров Йонаса Талмантаса. Его слова подтверждает и ученый Института сельского хозяйства Виргиниюс Фейза: "на самом деле весна у нас, какие бывают редко. И я не помню, чтобы так долго по ночам были заморозки, а днем – немного выше нуля".

По словам фермера Ширвинтского района Юстинаса Инчуры, из-за поздней весны, обильных осадков и поздних заморозков, запаздывает посев, подкормка, опрыскивание растений. По его данным, с такими же проблемами сталкиваются и другие фермеры этого района.

Между тем Валентинас Генис, экохозяйство которого находится в Укмергском районе считает, что сами фермеры должны брать на себя ответственность и следить за тем, что происходит с климатом.

"Я выращиваю спельту, зимнюю рожь, тмин и тимофеевку на семена. Есть сорта, которые плохо приспособлены к литовскому климату. Конечно, они дают больший урожай, но реагируют на экстремальные перемены погоды больше других. Это выбор каждого фермера. Каждый фермер должен учитывать условия на своей территории. Если рискую, ответственность на мне", – сказал Генис.

Талмантас сказал, что за 25 лет его фермерства такой весны еще не было, время покажет, как это скажется на урожае: "Если не потеплеет, урожай будет хуже".

"Сейчас пора сеять фасоль и горох, летнюю пшеницу, а земля холодная, все всходит дольше. Растения теряют энергию, ростки слабые, меньше берут питательных веществ. На опыте могу сказать, что урожай летних культур точно будет хуже", – сказал Талмонтас.

"Были холода, заморозки, но не помню, чтобы три недели держалась такая температура: ночью – минус, днем – чуть больше нуля. Растения показывают, что условия для них плохие. Зимний рапс не растет, вегетация замедлена. Сейчас как ранней весной или поздней осенью. Посеянные растения с трудом всходят", – сказал LRT.lt Фейза.