"Евростат": в декабре годовая инфляция в Литве составила 2%

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ELTA
среда, 18 января 2017 г. 16:42
По данным статистического агентства Евросоюза "Евростат", в декабре 2016 года в еврозоне годовая инфляция составляла 1,1%, а в ноябре – 0,6%.
© DELFI / Andrius Ufartas

Во всем ЕС в декабре инфляция составляла 1,2%, а в ноябре – 0,6%, в декабре 2015 г. годовая инфляция составляла 0,2%. В Литве годовая инфляция в декабре 2016 года составляла 2,0%.

В последний месяц прошлого года дефляция была зафиксирована в Болгарии (0,5%) и Румынии (0,1%). Самая высокая инфляция была зафиксирована в Эстонии (2,4%), Бельгии (2,2%), Чехии и Латвии (2,1%).

Больше всего на росте цен в еврозоне сказался рост цен на горючее (0,21%), овощи (0,07%) и масло (0,05%).

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