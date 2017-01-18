"Евростат": в декабре годовая инфляция в Литве составила 2%

По данным статистического агентства Евросоюза "Евростат", в декабре 2016 года в еврозоне годовая инфляция составляла 1,1%, а в ноябре – 0,6%.

Во всем ЕС в декабре инфляция составляла 1,2%, а в ноябре – 0,6%, в декабре 2015 г. годовая инфляция составляла 0,2%. В Литве годовая инфляция в декабре 2016 года составляла 2,0%.

В последний месяц прошлого года дефляция была зафиксирована в Болгарии (0,5%) и Румынии (0,1%). Самая высокая инфляция была зафиксирована в Эстонии (2,4%), Бельгии (2,2%), Чехии и Латвии (2,1%).

Больше всего на росте цен в еврозоне сказался рост цен на горючее (0,21%), овощи (0,07%) и масло (0,05%).