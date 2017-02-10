Евростат: минимальная зарплата в Литве одна из самых низких в Европе

ММЗ, составляющая в Литве 380 евро, опередила только минимальную зарплату в Болгарии (235 евро) и Румынии (275 евро), сообщила в пятницу статистическая служба ЕС.

В Латвии ММЗ также составлет 380 евро, в Эстонии - 470 евро.

Самая большая минимальная месячная зарплата в Люксембурге была 1999 евро, в Ирландии 1563 евро и в Нидерландах 1552 евро.

ММЗ до 380 евро была повышена в Литве в июне прошлого года.