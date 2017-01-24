Евростат: Литва лидирует по наплыву туристов среди стран Балтии

Больше всего туристов в странах Балтии в прошлом году было в Литве, сообщает Евростат.

Местные и зарубежные туристы провели в гостиницах за десять месяцев 2016 года 7,1 млн. ночей - на 7,3% больше, чем в 2015 году, показывают обнародованные во вторник данные Евростата.

В Эстонии общее число ночевок местных и зарубежных туристов составило 6,2 млн. (на 7,7% больше), в Латвии - 4,4 млн. (на 7,3% меньше).

Во всех гостиницах и гостевых домах Евросоюза туристы в январе - октябре прошлого года провели 2,842 млрд. ночевок - на 2% больше, чем за такой же период 2015 года. Самое большое число туристов в прошлом году было в Испании (454 млн. ночевок), во Франции и Италии (по 395 млн.) и Германии (390 млн.).