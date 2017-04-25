Европейскому гуманитарному университету не удалось выбрать ректора

BNS
вторник, 25 апреля 2017 г. 14:27
Конкурс на пост ректора действующего в Вильнюсе Европейского гуманитарного университета (ЕГУ), в котором в основном учатся белорусские студенты, завершился без подписания договора с финалистом, поэтому будет объявлен новый конкурс.
© DELFI / Andrius Ufartas

В целом на конкурс поступило 29 заявок, отборочный комитет провел собеседования с тремя кандидатами, и отобрал одного финального кандидата, однако договор с ним не был подписан.

Во вторник ЕГУ сообщил, что отборочный комитет решил, что в нынешней ситуации ни один из кандидатов не может быть назначен ректором, и рекомендовал Всеобщему собранию пайщиков и совету перенести проведение конкурса на вторую половину 2017 года.

Временно пост ректора университета занимает Йорген Йоргенсен.

ЕГУ - частный университет, который был основан в Минске в 1992 году и потом закрыт белорусскими властями, с 2004 года он продолжает работу в Вильнюсе. В ЕГУ обучается около тысячи студентов, преимущественно из Белауси.

BNS
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