Европейский гуманитарный университет ищет ректора

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BNS
вторник, 15 августа 2017 г. 17:40
Действующий в Вильнюсе Европейский гуманитарный университет (ЕГУ), б котором учатся в основном белорусы, объявил новый конкурс на должность ректора.
© DELFI / Andrius Ufartas

Документы на конкурс можно подавать до 20 сентября. Надеются, что новый ректор вступит в должность в первом квартале 2018 года. Предполагают, что срок полномочий выбранного ректора составит 5 лет.

Проводившийся до этого конкурс завершился тем, что договор с финалистом не был подписан. На конкурс подали 29 заявок, отборочный комитет провел собеседования с тремя кандидатами, однако договор с финалистом не был подписан.

Этот не увенчавшийся успехом конкурс проводился в ноябре. Международный конкурс проводила компания Mercuri Urval в Брюсселе, процесс контролировало Шведское агентство международного развития.

ВРИО ректора ЕГУ является Йорген Йоргенсен.

ЕГУ – частный университет, который в 1992 году был учрежден в Минске, позже белорусские власти его закрыли, с 2005 г. он действует в Вильнюсе. В нем учится около 900 студентов, в основном из Беларуси.

BNS
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