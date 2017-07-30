Европейцам о столице Литвы напомнит миллион монет достоинством в 2 евро

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BNS
воскресенье, 30 июля 2017 г. 16:23
В конце августа с целью прославления Вильнюса в Европе в оборот будет выпущен миллион монет номиналом 2 евро, посвященных столице Литвы.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Это памятная монета в 2 евро, которую как средство расчета можно будет использовать во всей зоне евро", - сказал агентству BNS представитель Центробанка Литвы Эгидиюс Палецкис.

По его словам, из выпускаемого в оборот миллиона монет 10 000 будут улучшенного качества. Эти монеты предназначены коллекционерам.

"На монете изображен Старый город Вильнюса, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал представитель банка.

В оборот новая монета, посвященная Вильнюсу, будет выпущена 31 августа.

BNS
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