Еврокомиссия: Литва законно остановила вещание "РТР Планета"

Решение Литвы остановить трансляции российского телеканала "РТР Планета" в связи с подстрекательством к розни не противоречит законодательству Евросоюза, заявила Еврокомиссия в пятницу.

Должностные лица в Брюсселе обращают внимание на то, что в программах канала в адрес нескольких государств, включая Балтийские страны, звучали угрозы оккупации и войны, поэтому решение Литвы на три месяца остановить трансляцию является пропорциональным и обоснованным.

Комиссия по телевидению и радиовещанию в ноябре прошлого года остановила ретрансляцию канала после выявления трех нарушений. Последнее нарушение констатировалось в связи с высказанными депутатом Госдумы Владимиром Жириновским угрозами в адрес Литвы, других стран региона и США.

Комиссия сочла это и другие заявления как подстрекательство к войне, национальной розни, унижению, поощрение к насилию и физической расправе над США и Балтийскими странами.

Тогда МИД РФ назвал остановку ретрансляции "цензурой информационного пространства".

После осуществленной Россией аннексии Крыма литовская комиссия ограничила трансляцию четырех российских каналов.