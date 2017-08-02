Евробарометр: в Литве стали хуже оценивать экономику страны

В этом году сократилось количество литовских жителей, считающих, что экономическое положение страны является хорошим, свидетельствуют данные новейшего опроса "Евробарометр".

Согласно данным опроса, положительно экономическое положение Литвы весной оценивали 26% опрошенных, что на шесть процентных пункта меньше, чем осенью прошлого года, сообщило представительство Еврокомиссии в Литве, опубликовавшее данные майского опроса "Евробарометр".

Отрицательно экономику страны оценили на 6 проц. пунктов больше, чем осенью, количество так считающих составило 72%. Еще у 2% не было мнения по этому вопросу.

Финансовое положение собственных домашних хозяйств положительно оценили 58%, плохо - 40% опрошенных.

Среди наиболее актуальных проблем экономики страны люди назвали растущие цены и инфляцию (54%), а также налоги (23%) и безработицу (27%).

Исследование "Евробарометр" проведено в мае во всех 28-ми странах ЕС. В Литве были опрошены 1008 респондентов в возрасте 15 лет и старше, подобранные способом случайного отбора.