Евробарометр: в Литве стали хуже оценивать экономику страны

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BNS
среда, 2 августа 2017 г. 18:52
В этом году сократилось количество литовских жителей, считающих, что экономическое положение страны является хорошим, свидетельствуют данные новейшего опроса "Евробарометр".
© Vida Press

Согласно данным опроса, положительно экономическое положение Литвы весной оценивали 26% опрошенных, что на шесть процентных пункта меньше, чем осенью прошлого года, сообщило представительство Еврокомиссии в Литве, опубликовавшее данные майского опроса "Евробарометр".

Отрицательно экономику страны оценили на 6 проц. пунктов больше, чем осенью, количество так считающих составило 72%. Еще у 2% не было мнения по этому вопросу.

Финансовое положение собственных домашних хозяйств положительно оценили 58%, плохо - 40% опрошенных.

Среди наиболее актуальных проблем экономики страны люди назвали растущие цены и инфляцию (54%), а также налоги (23%) и безработицу (27%).

Исследование "Евробарометр" проведено в мае во всех 28-ми странах ЕС. В Литве были опрошены 1008 респондентов в возрасте 15 лет и старше, подобранные способом случайного отбора.

BNS
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Общество

Евробарометр: в Литве стали хуже оценивать экономику страны (3)

Евробарометр: в Литве стали хуже оценивать экономику страны
В этом году сократилось количество литовских жителей, считающих, что экономическое положение страны является хорошим, свидетельствуют данные новейшего опроса "Евробарометр".

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