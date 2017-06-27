Евробарометр: Литва - на шестом месте в ЕС по доверию СМИ

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BNS
вторник, 27 июня 2017 г. 09:25
Согласно результатам исследования Евробарометра, Литве СМИ доверяет 46% жителей страны, это один из высоких показателей в ЕС.
© DELFI / Domantas Pipas

Проведенный в апреле в 28 странах ЕС опрос показал, что в среднем в ЕС СМИ склонным доверять 34% респондентов.

Согласно данным исследования, наибольшее доверие к СМИ в Финляндии (61%), Португалии (57%), Болгарии (48%), Нидерландах и Румынии (по 47%).

Литва находится по этому показателю на шестом месте. Не доверяют СМИ 50% жителей, 4% не имеют мнения на этот счет.

Наименьшее доверие к СМИ приходится на Грецию (15%), Великобританию (21%) и Францию (23%).

Согласно проведенному компанией Vilmorus в июне опросу, в Литве СМИ доверяют 35%, не доверяют 25% жителей.

BNS
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