Еврейский Фонд может приобрести 4 здания в Литве

Фонд доброй воли, который диспонирует средствами, предназначенными для компенсации имущества еврейских религиозных общин рассматривает возможность приобретения четырех зданий в Литве, которые могут обойтись более чем в 2 млн. евро.

По словам председателя правления фонда и Еврейской общины Литвы Фаины Куклянски, Фонд доброй воли планирует приобрести три здания в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй, в которых сейчас обосновались еврейские общины. Также планирует приобрести единственную синагогу в Панявежисе, где бы могли работать члены региональной общины.

"Мы очень хотим, чтобы Фонд доброй воли приобрел эти здания. Мне кажется, что это очень хорошая инвестиция", - сказала BNS Ф. Куклянски.

По ее словам, по вопросу приобретений этих зданий фонд может обратиться в ближайшее полугодие.

Она отметила, что сейчас, ни у национальной, ни у региональной общины евреев нет собственных зданий. Помещения в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй принадлежат лишь на основании договоров аренды.