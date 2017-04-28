Еврейский Фонд может приобрести 4 здания в Литве

 (3)
BNS
пятница, 28 апреля 2017 г. 17:50
Фонд доброй воли, который диспонирует средствами, предназначенными для компенсации имущества еврейских религиозных общин рассматривает возможность приобретения четырех зданий в Литве, которые могут обойтись более чем в 2 млн. евро.
Faina Kukliansky
© DELFI / Kiril Čachovskij

По словам председателя правления фонда и Еврейской общины Литвы Фаины Куклянски, Фонд доброй воли планирует приобрести три здания в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй, в которых сейчас обосновались еврейские общины. Также планирует приобрести единственную синагогу в Панявежисе, где бы могли работать члены региональной общины.

"Мы очень хотим, чтобы Фонд доброй воли приобрел эти здания. Мне кажется, что это очень хорошая инвестиция", - сказала BNS Ф. Куклянски.

По ее словам, по вопросу приобретений этих зданий фонд может обратиться в ближайшее полугодие.

Она отметила, что сейчас, ни у национальной, ни у региональной общины евреев нет собственных зданий. Помещения в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй принадлежат лишь на основании договоров аренды.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Прокуроры завершили расследование в отношении двух подозреваемых по делу 13 января

Прокуроры завершили расследование в отношении двух подозреваемых по делу 13 января
В пятницу Генеральная прокуратура Литвы сообщила, что завершила досудебное расследование в отношении еще двух подозреваемых по делу о событиях 13 января 1991 года.

Еврейский Фонд может приобрести 4 здания в Литве (3)

Faina Kukliansky
Фонд доброй воли, который диспонирует средствами, предназначенными для компенсации имущества еврейских религиозных общин рассматривает возможность приобретения четырех зданий в Литве, которые могут обойтись более чем в 2 млн. евро.

Для неуспевших заполнить декларацию — хорошие новости от Налоговой

Для неуспевших заполнить декларацию — хорошие новости от Налоговой
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) сообщает, что в субботу в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде специалисты налоговой службы помогут жителям заполнить декларацию, говорится в пресс-релизе.

Литву ждут прохладные выходные

Литву ждут прохладные выходные
Перед потеплением Литву ждут длинные холодные выходные, прогнозируют синоптики.

Философ Йокубайтис: ситуация в стране драматическая (52)

Alvydas Jokubaitis
Нынешняя политика выгодна для элиты и политиков, но не предназначена для решения проблем и принятия необходимых решений, говорит профессор Вильнюсского университета LRT.lt Альвидас Йокубайтис.
Facebook друзья
Rambler's Top100