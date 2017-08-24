Евреи Литвы благодарны президенту Германии за внимание к Холокосту

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BNS
четверг, 24 августа 2017 г. 18:47
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в пятницу планирует почтить память жертв Холокоста в Паняряй. Председатель еврейской общины Литвы (ЕОЛ) Фаина Куклянски говорит, что такое внимание вызывает благодарность и радость.
Faina Kukliansky
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Мы очень благодарны за то уважение, которое выражается, потому что Паняряй - это все-таки символ всех убитых евреев Литвы", - сказала Ф. Куклянски.

Она также подчеркивает, что в Холокосте виновен нацистский режим, а не все немцы.

"Режим превратил некоторых людей в животных, поэтому мы должны очень ценить спасителей (евреев), что они не поддались этому (...). У меня даже такое двоякое чувство: мне хочется и извиниться перед президентом за то, что меня всю жизнь воспитывали так, что немцы очень плохие, потому что не немцы или литовцы плохие, а режим плохой. Но за то, что президент посетит Паняряй, чтобы выразить уважение так жестоко убитым людям, мы должны только благодарить и радоваться этому", - сказала она.

По мнению Ф. Куклянски, сегодняшнее отношение Германии к преступлениям нацизма - это пример, которому нужно следовать.

Прибывший в Литву в четверг с официальным визитом Ф.-В. Штайнмайер в пятницу также посетит Руклу, где встретится с несущими там службу германскими военными.

Во время Второй мировой войны нацисты в Литве, зачастую при пособничестве местных коллаборантов, истребили более 90% литовских евреев, которых до войны было в стране более 200 тыс. За спасение евреев Праведниками среди народов мира признано более 800 литовцев.

BNS
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