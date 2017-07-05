Евгений Титов и его императив: ценю каждый день и стараюсь успеть как можно больше

Поток беженцев из России растет, поскольку политическая и экономическая ситуация там ухудшается. Последствия российской ситуации ощущает на себе и Литва, где одних только российских политических эмигрантов уже больше сорока. У кого-то все удачно, у кого-то – не очень. Журналист Евгений Титов приехал в Вильнюс год назад.

Он уже знаком читателям DELFI своими репортажами с украинской войны, публикациями об эмигрантской жизни, участием в наших видеопрограммах. Мы взяли у него интервью, чтобы узнать, как складываются эмигрантские судьбы и меняется ли ощущение Литвы через год после того, как в ней проживешь.

- Люди часто путают туризм с эмиграцией. Когда ты турист, в новой стране тебе все кажется прекрасным. А когда переехал, то начинаешь понимать, что везде свои проблемы. Начнем с того, почему ты выбрал Литву.

– В России у меня возникли угрозы, связанные с журналистикой, потому и выбирать-то особо не приходилось: Литва рядом. Я девять лет работал в "Новой газете", плюс на радио "Свобода". В последнее время занимался темой строительства моста в Крым. После очередной поездки какие-то люди пытались вломиться в мой дом. Я установил их лица и номера машин, была написана куча заявлений в правоохранительные органы, дело дошло до Генпрокуратуры, но в итоге – ноль результата. Я снова взялся за строительство моста, собирался ехать в Темрюк, но тут Аркадий Бабченко (известный российский писатель и журналист - прим. DELFI) получил на свой мобильник СМС: "Женя Титов убит в Темрюке". Союз журналистов России сделал заявление, что мне грозит опасность, опять было написано заявление в органы, в том числе от "Новой газеты". И авторов СМС опять не нашли, зная их номер. Это просто наглость! Я понял, что мои телефоны прослушиваются, а угрозами занимаются какие-то структуры, которые прикрывает государство. Работать дальше в России было опасно, и я решил уехать.

- Итак, вы политэмигрант. Насколько слышен голос российского эмигрантского движения в Литве по сравнению, к примеру, с россиянами в Украине?

- Формально я не политэмигрант, в политическом убежище мне отказали. А что касается российского эмигрантского движения, то уже можно говорить о накоплении в Вильнюсе интеллектуального потенциала. То есть количество переходит в качество, едут-то нередко люди образованные, успешные, талантливые. И я уверен, что и самой Литве от них польза, потому что они напитываются ее воздухом, начинают ее чувствовать. И потом, когда в России сменится режим и они вернутся, это положительно скажется и на российско-литовских отношениях. То же самое можно сказать и по отношению к Украине. Эмигранты выполняют важнейшую гуманитарную миссию, позволяют не разорвать тонкую ниточку, которая еще остается между их страной-агрессором и другими странами.

- Хорошо. Но если сравнить впечатление от Литвы год назад и теперь, то что изменилось?

- В сущности ничего. Страны Балтии для России всегда несли в себе некий образ авангарда, цивилизационного различия. И именно они бросили в умирающей советской империи клич свободы. И этот образ непокорности и непохожести тянется за ними до сих пор. Год назад я это видел совершенно ясно, точно так же вижу и теперь. Да, тут свои особенности.

Некоторые политэмигранты живут, скажем прямо, небогато. Но тут экономических трудностей никто и не скрывает. Главный капитал Литвы – ее люди, и, прожив здесь год, я это знаю точно.

Нашелся, к примеру, человек, который предоставил мне в Вильнюсе бесплатное жилье. Говорит: "советские диссиденты помогали нам, а теперь мы должны помогать вам". До сих пор кто-то это помнит! Нашелся другой человек, который мне возит продукты со своей дачи. Нашелся третий, который подарил мне летние кеды и свитер. Нашелся четвертый, который дает заработать по 50-100 евро в месяц. Вот так и живу, за счет народной дипломатии. Так что дело не только в экономике, но и в людях.

- Хотя, опять же, некоторые едут из России в Литву и по экономическим причинам.

- Ну, ситуация с Россией действительно несравнима. У нас, к примеру, процветает рейдерство, когда твой бизнес отнимают через правоохранительные органы. В Литве я этого не наблюдаю. У нас медийный ресурс может принадлежать бизнесу только при полной лояльности этого бизнеса действующей власти. А в Литве, как я понимаю, это обязательным условием не является. То есть Литва в этом смысле – более высокая ступень, потому что тут капиталу и СМИ безопаснее. Да и обычному человеку, вобщем, тоже.

- Идут разговоры, что вы создаете Русское Европейское Движение.

- У нас пока инициативная группа, но уже присоединяются и другие люди. Ведь в чем проблема? Эмигрант приезжает в Литву и находится в огромном стрессе. Я знаю это состояние по себе. Ты не знаешь, что делать и куда идти. И мы такого человека сможем поддержать, прежде всего психологически. Сможем объяснить, как пополнить телефон и как снять квартиру, где дешевле питаться и с кем можно контактировать. Ну а вторая задача – политическая.

Среди русской диаспоры подогреваются настроения, что придет Путин и наступит сказка. Но посмотрите, что случилось в Крыму: после прихода России местные элиты были придавлены московскими, местный бизнес вытеснен. Цены взлетели до заоблачных высот, а инфраструктура осталась прежней. И простой человек ничего не получил, только жить стало дороже. То есть вместо российской сказки в Крыму вышла фикция. И мы хотим объединить в Литве русскоязычные силы, которые понимают всю опасность путинской политики. Потому что для простого человека эта политика означает войну, смерть, репрессии, разруху, катастрофу. Сегодня некоторые трясут георгиевскими ленточками, а завтра по их дому, не дай Бог, лупанут российские ракеты, как в Украине. И разве от этого кому-то будет лучше?

- Но все-таки вы убежища не получили.

– Не получил, проиграл суд, подал апелляцию. Если Литва свободная демократическая страна, то это не просто фраза, а некий императив, за который нужно сражаться каждому. Этим я занимался в России, этим я занимаюсь и тут.

Я как смертник: ценю каждый день и стараюсь успеть как можно больше, пока остается возможность. Пишу публицистику, снимаю видео, провожу антипутинские акции, учу язык, чтобы разбить тезисы российской пропаганды. Разумеется, в России мне за это отомстят, но это потом. А надо жить сегодня, иначе ничего не успеешь.