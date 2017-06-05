Евгений Шуклин: я уважаю свою родину, но считаю себя частью Литвы

Гостем программы 30 мая стал каноист, многократный призер чемпионатов Европы и мира, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне, а ныне член горсовета Висагинаса – Евгений Шуклин.

- Женя, давайте начнем с Вашего детства. Сколько лет Вам было, когда вы приехали жить в Литву?

- Три года.

- В русский садик и русскую школу пошли уже здесь?

- Я бы хотел начать рассказ со знакомства родителей. Отец приехал строить атомную станцию, мама – учиться. Познакомились они в городе Висагинас, тогда он, правда, назывался Снечкус. Позже уехали на Урал в Глазов, там прожили три года и все-таки вернулись продолжать строить и работать на атомной станции в Висагинасе.

- Результатом этого трехлетнего промежутка стали Вы?

-Да, родился я в Глазове (смеется).

- В спортивный кружок в Висагинасе – в городе, в котором вы провели все свое детство, вы пошли, потому что родители всегда были заняты и нужно было чем – то заниматься?

- Я думаю, это особенность и преимущество маленького города. Компактность помогает тому, чтобы все дети проходят и через спортивные, и творческие кружки, и музыкальную школу. И, наверное, каждый ребенок летом, хотя бы раз, попробовал себя в гребле.





- А почему не баскетбол?

- Сложно сказать. Мой отец - мастер спорта по боксу, мама - по конькобежному спорту. Спорт близок нашей семье и, думаю, куда бы я ни пошёл, я бы смог добиться максимальных целей. Я люблю скорость, воду, люблю находиться на природе, гребля - это как раз вид спорта, который в себе все три стихии объединяет.

- Хочется вспомнить про школу. Раньше русский язык изучался в качестве основного. Откуда в Висагинасе литовский язык, учитывая то, что он там почти не использовался?

- Наверное, все благодаря высокой квалификации наших педагогов. Во всех школах на хорошем уровне преподавали литовский язык. Последние годы, даже, кстати, висагинцы с русскими фамилиями являются победителями республиканских олимпиад по литовскому языку и по знанию Конституции.

- Как вы считаете, Висагинас без русского языка может существовать?

- Город хоть и не большой, но проживают в нем люди сорока трех национальностей и используются и украинский, и русский, и польский и многие другие языки. Конечно, поколению, построившему станцию, может быть сложным обходиться без русского. Хотя все понимают и читают на литовском.

- Что Вы ощущали, когда вам вручили рыцарский крест? Что для вас означала государственная награда?

- Для меня любая награда дает повод больше не для радости, а скорее ответственности. Ответственности быть порядочным человеком и не дать поводов усомниться, что эту награду я получил заслуженно.

- А вам не кажется что из-за спорта, возможно, потеряно нормальное детство? Не жалко потратить столько времени жизни на спорт?

- Слово «потратил» не подходит. Я вложил. Инвестировал своё детство и 20 лет жизни в спорт, но я нисколько не жалею. Действительно, спорт дал мне многое, и если бы была возможность перемотать и пережить заново, я бы пошёл по тому же пути.

- Не так давно настал момент, когда спортивную карьеру пришлось завершать. После этого вы решили заняться политикой на местном уровне, активной общественной жизнью?

- Заниматься общественной деятельностью - участвовать в жизни города я начал еще до того момента, как принял решение окончить карьеру.

- Не жалеете, что пошли этой дорогой?

- Я всегда хорошо обдумываю свои решения, и никогда не жалею.

- Говорят, что людям других национальностей, которые живут в Литве, нужно заново достигать всего в жизни. Сталкивались ли вы с тем, что национальность мешала или наоборот помогала достичь чего-то?

- Насколько помню, серьёзных случаев не было. Возможно, когда-то между спортсменом с литовской фамилией и спортсменом с русской небольшой приоритет и отдавали первому, но я уверен, когда показываешь результат, это перестает быть важным.

- Вы ощущаете себя гражданином этой страны?

- Да, несомненно. Я очень уважаю свою страну. Наверно, сложно отстаивать честь, носить на груди герб и стоять на пьедестале с флагом одной страны, но считать себя гражданином другой. Литва для меня - это та страна, в которой я прожил все сознательные годы, которой посвятил много времени, честь которой я отстаивал на соревнованиях, здесь все мои друзья. Я уважаю свою родину, но считаю себя частью Литвы.

- Последнее время у Литвы много побед на воде и в воде. И Мейлутите, и вы, и Вальчукайте. Насколько благодаря этим усилиям продвигается водная часть спорта Литвы?

- Хочется сказать, что традициям водного спорта Литвы в целом уже много лет. И мы имеем немало медалей. В гребле на каноэ мы имеем золото олимпийских игр в 1972 году, много чемпионов мира в академической гребле. Просто об этом мало говорится, поэтому никто особо не знает. Традиции есть. И база есть. И даже Тракайская база являлась центром подготовки всего Советского союза.

- А как дела обстоят в Висагинасе?

- В Висагинасе база строится. Сейчас как раз общаемся с правительством, чтобы пересмотреть инвестиционный план на гребную базу. Нестыковки произошли по причине того, что изначально был проект маленькой базы, а когда было принято решение сделать ее центром региональной подготовки, финансирование не увеличили. Однако строительство идёт, опережая график, и уже появилось первое здание, где хранятся лодки, укрепляется прибрежная зона и укладывается фундамент для административного здания.

- Можно ли ходить на гребную базу любителям? Будет ли это полезно или нужно посвятить этому спорту всю жизнь?

- Можно и нужно. Есть туристические лодки, которые вполне подходят для каждого. Лучший вариант - это гребля на "Драконе". У нас в городе это стало очень популярно. Только на наших местных соревнованиях участвует боле шестисот «спортсменов», обычных людей, которые просто приходят командами.

- Раз уж заговорили о традициях, какие существуют традиции в Вашей семье? Какие праздники вы отмечаете?

- О праздниках сложно говорить, потому что на протяжении двадцати лет мой график состоял из постоянных разъездов, и я пропускал практически все праздники, включая Рождество и Пасху. Единственный праздник, который я всегда проводил дома, – это Новый Год.

- А какие праздники есть в Висагинасе?

- Очень много разных мероприятий. Например, две недели назад был день татарской культуры. Любой желающий могли прийти отведать татарский плов. Следующий день был днем украинской культуры. Собирался огромный зал людей, все гуляли, были наряды, песни.

- Какой, на Ваш взгляд, должна быть позиция и роль родителей, чей ребенок напрямую связан со спортом? Нужно ли наставить? Как это было в вашей семье?

- Идеальный вариант - это личный пример. Навязать спорт невозможно. Мои родители были близки к спорту, были примером мне. Я начинал с бокса. Видел у отца боксерские перчатки на стене, и хотелось стать боксером, занимался кикбоксингом, самбо. А потом нашёл себя в гребле. Родители никогда ничего не навязывали, но всегда поддерживали. Всегда говорили, если выбрал, максимально отдавайся.

- Появлялось ли иногда желание не идти на тренировку? Случалось, что родителям приходилось заставлять?

- Со мной было проще. Мне не приходилось так говорить. Последние десять лет, положа руку на сердце, могу сказать, не было ни одной тренировки, которую бы я отработал в полсилы, хотя мы делаем по четыре тренировки в день и бывают сильнейшие мышечные боли по утрам. Если одну тренировку не доработал, а потом упустил где-то доли секунды, буду себя корить. Несмотря на то, что олимпийского золота мне не удалось достигнуть, я точно знаю, что отработал на сто процентов.

- Назовите свои хорошие примеры «Нужных людей», которые смогли бы представлять нашу интернациональную группу?

- Таких людей очень много. Выделять не буду. Наверное, только по своей линии, по спорту, - Сергей Маслобоев. Он также истинный патриот Литвы и максимально отдает себя стране и прославляет ее на весь мир. Вообще, таких людей немало и нужно ценить их по делам, а не их национальностей принадлежности.

- Своим примером вы, наверно, влияете на настроение в Висагинасе относительно эмиграции. Приходилось ли вам отговаривать человека, чтобы он переехал из вашего города в другую страну или город?

- Приходилось, но в последнее время я стараюсь больше показывать, что можно и нужно пытаться самим что-то изменить. Многие, кстати, за последнее время, вернулись в Висагинас. Все они – люди с высшим образованием, которые могут помочь нашему городу. Конечно, атмосфера после закрытия атомной станции повлияла на людей. Они строили город и видели, как он рос, а теперь, когда резко всего не стало, людям сложно найти новый позитив в жизни. Мы пытаемся при помощи разных мероприятий вдохнуть в город жизнь, привлечь новые инвестиции и сделать так, чтобы город нашёл своей новый путь, направление, в котором можно двигаться.

- В 2013 году вы сказали, что счастье - это когда ты ставишь такие масштабные цели, которые другим, а порой и тебе самому, кажутся не достижимыми, и добиваешься их только своими силами. Если ты это не в лотерею выиграл, а пролил тысячу литров пота и добился того, чего стремился, это настоящее счастье. Что-то изменилось с тех пор?

- Конечно, счастье, когда есть личные цели и амбиции, и когда ты их достигаешь. Однако сейчас бы я сказал так: счастье это - быть полезным.