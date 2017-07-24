Этот литовский город покидают тысячи жителей: ушел нелегальный заработок

Когда приезжаешь в Юрбаркас, то кажется, что этот город должен быть примером: приведенные в порядок парки и дворы многоквартирных домов, отремонтированные улицы, приспособленные для нужд людей с ограниченными возможностями. Куда ни посмотришь - всюду вывески: мелкие бизнесмены не дремлют.

Однако когда начинаешь говорить с людьми, ситуация уже не кажется такой замечательной.

"Возможность всё привести в порядок у нас появилась, когда мы стали проблемным районом и нам было выделено финансирование. Скажем прямо, бедняцкий район", - рисует ситуацию председатель организации бизнесменов Юрбаркского района Гинтарис Стошкус.

Говоря о ремонте многоквартирных домов, собеседник заверяет, что это не панацея - жители модернизированных многоэтажек, по его словам, за отопление платят не меньше, чем до ремонта, потому что ежемесячно приходится платить за проведенную модернизацию.

Страдает от эмиграции

Jurbarkas

По данным департамента статистики, в самоуправлении Юрбаркского района работает более 500 бизнес-субъектов, по словам Г.Стошкуса, 300 из них - это представители малого бизнеса.

Правда, как и все регионы страны, так и Юрбаркас страдает из-за снижающегося числа жителей. Ещё в 2008 году в городе проживало почти 14 000 жителей, в 2016 из них осталось 11 000. А во всём районе число жителей сократилось с 35 000 до 27 000.

"Число жителей резко снижается. Только в 2016 году в Юрбаркском районе стало меньше на 1100 жителей, часть уехала за границу, в другие районы, остальные, как бы ни было жаль, умерли“, - сказал Г.Тошкус.

Юрбаркаский регион еще называют краем Немана, так как здесь на 70 км простираются реки.

"Да, Юрбаркас прекрасное место", - подтверждает проживущая здесь и торгующая на рынке Раса и тотчас, вздыхаая, добавляет: "Но местом жив не будешь".

Ушел заработок

Jurbarkas © V. Miškinio nuotr.





Раса в Юрбаркасе родилась и выросла и почти 20 лет на рынке торгует одеждой. Она рассказывает, что до экономического кризиса жители города процветали. Однако некоторые из них добывали хлеб нелегальным бизнесом.

"Город раньше жил контрабандой. До Советска почти час дороги. Но в кризис начали очень активно с этим бороться, сейчас здесь сложно купить контрабандные сигареты, и тогда люди стали эмигрировать", - рассказывает Раса.

Активная борьба с контрабандой была начата в 2010 году, тогда на участке протеженностью в 30 км была оборудована система наблюдения. С тех времен попытки нелегально пересечь границу заметно сократились.

Для малого бизнеса сложные времена

Рыночная торговка Раса на вопрос, как идет бизнес, только улыбается и предлагает: «Постойте здесь, сами увидите».

Она добавляет, что до кризиса рынок работал довольно хорошо, но несколько лет назад почти половина работающих знакомых бросили свою работу, многие уехали за границу.

«Сократилось число людей, это чувствуется. Кроме того, и евро свое дело сделал, все подорожало, и мы были вынуждены поднять цены немного. Люди больше просто не могут позволить себе ничего, больше не могут выжить и покупать базовые продукты питания, а что уж говорить о чем-то большем», - говорит она.

Печальные перспективы Юрбаркаса рисует и Г. Стошкус, по его словам, малый бизнес не может конкурировать с торговыми сетями в крупных городах, а население считает каждый цент, поэтому и купить услуги у представителей малого бизнеса часто не способно.

«Если ничего не будет сделано, все молодые люди уедут из Юрбаркаса и город забьется в агонии, потому что не будет представлять интерес для возвращения. Станем городом чиновников и пенсионеров. Покупательская способность жителей достаточно низка, в последнем квартале прошлого года в Юрбаркасе зарплата до уплаты налогов составляла около 640 евро, тогда как по Литве в среднем 860 евро», - заключает Г.Стошкус.