Это не последние запреты в связи с алкоголем: через пару лет еще больше перемен

Многим все равно, из каких бокалов пить вино или пиво, какого цвета будет зонт в кафе, закрывающий от солнца. И только после того, как исчезнут некоторые заведения общепита, мы заметим, что их не осталось.

Однако для бизнеса это - многотысячные инвестиции, дополнительные доходы, которых не останется, новые рабочие места или отказ от рабочих мест.

Почти неделю в парламентском комитета по вопросам здравоохранения обсуждались поправки к закону о контроле над алкоголем. Решали, за какой документ на пленарном заседании будет голосовать парламент.

Однако и сейчас неясно, насколько комитет одобрил предложенное правительством регулирование, а сколько добавил от себя. Даже депутаты, которые присутствовали на заседании комитета, по-разному интерпретируют, за что голосовали и что решили, несмотря на то, что часть нововведений вступит в силу с начала следующего года, а часть - с 2020 г.

К примеру, с начала 2018 г. предлагают продавать алкоголь с 10 до 20 ч., а в воскресенье с 10 до 15 ч., продавать его лицам от 20 лет.

Через два года алкоголь не будут продавать в нестационарных кафе, павильонах для сезонной торговли, а купить пиво или сидр можно будет только во время платных мероприятий.

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене признала, что некоторые решения комитета, противоречащие позиции правительства, были неожиданными.

"Все же появляется запрет на рекламу брендов. Минздрав, Государственная служба контроля над табачными и алкогольными изделиями утверждали, что на рестораны это не будет распространяться, что можно будет оставлять рекламу на бокалах, зонтах и др. Сейчас я вижу сообщения СМИ и не верю своим глазам – всего этого не осталось", – удивлялась она.

Она не скрывала, что в связи с ограничениями на рекламу и деятельность уличных кафе, которые противоречат постановлению правительства от имени ассоциации предложит новые поправки к закону о контроле над алкоголем.

"Слова словами, но знаете, в бизнесе данное слово - как договор. А тут дискутируешь, договариваешься, тебе гарантируют, что будет так, как договорились, а получается наоборот", – сказала Шишкаускене.

По ее словам, если уже решили запретить торговлю алкоголем в уличных кафе, остается открытым вопрос, как компенсируют инвестиции бизнеса, которые могут составлять 20 млн. евро. Возместить ущерб могут попросить предприниматели, у которых есть определенные ожидания.

"Представьте, ты законно побеждаешь в конкурсе мэрии, подписываешь соглашение, инвестируешь 100 000 евро, а тебе говорят "пока" – где же механизм компенсации?" – вопрошала Шишкаускене, приводя в пример ситуацию, в которую могут попасть уличные кафе.

По ее мнению, сами мэрии на местном уровне могут лучше разобраться, где, что и как регулировать. Например, на взморье сейчас обсуждается вопрос закрытия нестационарных кафе на пляжах или сокращения времени их работы.

"Как-то не с той стороны хотят снижать масштабы употребления алкоголя в Литве, тем более, что во всех ресторанах и кафе Литвы выпивают всего 9% от общего количества употребленного алкоголя. Где логика? Не рестораны - проблема. Как раз целесообразнее было бы равняться на скандинавов, шведов – они призывают идти в магазин, поскольку там ситуация контролируется – видишь, сколько выпивают, можешь больше не продать", – сказала Шишкаускене.

Она также отметила, что проблему вызовет и продажа алкоголя с 20 лет, поскольку в клубы и бары не имеют права не впускать совершеннолетних, а как потом контролировать, кому продавать алкоголь, а кому нет?

Глава парламентского комитета Агне Ширискене в минувший четверг сказала Verslo žinios, что с 2018 г. кафе и рестораны должны будут убрать с инвентаря логотипы алкогольных компаний. А 15 мая в интервью DELFI уже говорила обратное.

"Впервые слышу. На самом деле в вопросе рекламы мы приняли такое решение, как предложило правительство. Я вижу выводы комитета, там сказано одобрить предложение правительства, если вы имеете в виду то, что логотипы на всяких там зонтах, пепельницах и т.д. не считаются рекламой. Комитет одобрил позицию правительства", – сказала Ширинскене.

Однако присутствовавший на заседании заместитель Ширинскене Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что депутаты голосовали за усовершенствованную комитетом версию.

"Я тогда на заседании кричал: вы что, сошли с ума, что вы делаете. Зонты и все прочее будут считаться рекламой, поскольку в закон эту установку не включили. В той строке выводов нет одобрения, одобрили лишь вариант комитета", – сказал он.

По его мнению, Ширинскене говорит обратное, поскольку "очень хитрая, и будет говорить то, что от нее хотят слышать".

Правда, Ширинскене подтвердила, что на самом деле комитет некоторые установки правительства усовершенствовал.