Этим специалистам работа в Литве практически гарантирована

В список из 27 профессий, представителей которых не хватает в Литве (список был утвержден правительством, попали три профессии, представителей которых в Литве слишком много и 4, которые нужны только одной компании.

На прошлой неделе правительство Литвы утвердило список профессий, специалистам в области которых из-за рубежа будет проще трудоустроиться в Литве.

Иностранец будет получать временный вид на жительство в Литве, если работодатель согласится принять его на работу не меньше чем на год по специальности, которая есть в списке и будет платить ему зарплату наполовину выше средней. Если специалист не из этого списка, то его зарплата должна быть в 3 раза выше средней.

Министр экономики Миндаугас Синкявичюс ранее говорил, что иностранцу не могут платить зарплату меньше, чем платят таким специалистам, являющимся гражданами Литвы.

Депутат Аушра Малдейкене предупредила, что этот документ замораживает, а в перспективе, вероятно, снизит реальную зарплату некоторых работников.

В свою очередь представитель компании Alliance for Recruitment, занимающейся отбором персонала, Андрюс Францас сказал, что предохранителя в виде зарплаты в размере 1,5 средней в конкретном секторе - вполне достаточно.

Список профессий

1. Инженер по организации производства

2. Инженер технолог печатного дела

3. Инженер по техническому контролю за оборудованием

4. Технолог по пошиву одежды

5. Инженер по подготовке производства

6. Авиаинженер

7. Авиамеханик

8. Инженер-механик

9. Конструктор

10. Инженеров технологов пищевого производства

11. Авионика

12. Графический дизайнер

13. Аналитик компьютерных систем

14. Бизнес консультант ИТ

15. Консультант компьютерных систем

16. Проектировщик компьютерных систем

17. Инженер по применению компьютеров

18. Создатель компьютерных игр

19. Программист

20. Инженер-программист

21. Тестировщик программного обеспечения

22. Администратор баз данных

23. Администратор систем ИТ

24. Инженер компьютерных систем

25. Сетевой аналитик

26. Специалист по безопасности ИТ и связи

27. Авиатехник

В документе Литовской конфедерации промышленников (ЛКП) с указанием недостающих специалистов сказано, что предложения соответствуют информации Литовской биржи труда, однако в документе ЛБТ сказано, что в Литве слишком много инженеров-механиков и инженеров технологов пищевого производства (ЛКП указала, что этих специалистов не хватает). Предложение превышает спрос и в сфере графического дизайна.

В списке есть и такие профессии: авионик, авиаинженер, авиамеханик и авиатехник.

Эти профессии Министерству экономики представила ЛКП, членом которой является компания FL Technics, предоставляющая услуги по ремонту самолетов. Глава компании Жильвинас Лапинскас положительно оценил такие действия правительства, сказав, что в компании 779 работников, но она готова принять и больше.

"Это поможет в бизнесе. У нас есть планы, скажем, на Украине много авиаспециалистов, а процедуры иногда отнимают много времени, облегченный порядок трудоустройства иностранца нам поможет", – сказал Лапинскас, отметив, что сейчас в компании работают 10-15 работников из Украины.

Третья группа профессий связана с информационными технологиями.

Только ассоциация Infobalt представила такие предложения: консультант в сфере компьютерных систем, инженер-программист, тестировщик программного обеспечения, администратор баз данных, администратор систем ИТ, сетевой аналитик.

ЛБТ предлагала включить в список все профессии, связанные с ИТ, но правительство решило, что не во всех случаях есть необходимость привлекать иностранцев.

Францас согласился с тем, что потребности сферы ИТ подробно расписаны, но заметил, что включать можно было не все.

"Поскольку определенная позиция иногда по-разному называется. Они туда пытались много включить, но наверное этот список можно расширить еще в два раза", – сказал DELFI представитель Alliance for Recruitment.

По данным Департамента статистики, в конце 2016 года в Литве было 112 000 безработных, уровень безработицы составлял 7,6%.