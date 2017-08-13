Эстония облегчила жизнь водителям: отныне декларацию ДТП будем заполнять по телефону

Для ускорения процесса оформления дорожно-транспортных происшествий (ДТП) эстонская компания создала и выпустила не имеющее аналогов мобильное приложение E-ACCIDENT, предназначенное для заполнения деклараций ДТП электронным способом.

E-ACCIDENT предоставляет водителям возможность быстро и просто заполнить "ДЕКЛАРАЦИЮ ДТП" и передать информацию страховым компаниям.

В настоящее время декларации ДТП в приложении можно заполнять на 33 языках в 46 странах. Приложение автоматически сохраняет информацию в PDF-формате и в соответствии с оригинальной формой выдает ее для конкретной страны, в которой произошло ДТП. В приложении есть возможность синхронизации двух языков, на случай, если участники ДТП из разных стран.

Порядок заполнения декларации при помощи мобильного приложения полностью соответствует порядку заполнения бумажного варианта.

Приложение автоматически устанавливает и показывает место ДТП, дату и время. Можно выбрать тип транспортного средства, отметить место, на которое пришелся первый удар и указать видимые повреждения.

В приложении есть удобная функция, которая позволяет точно изобразить схему ДТП и внести необходимые фотографии с повреждениями транспортного средства.

Итак вы сможете заполнить форму декларации ДТП на родном языке как у себя на родите, так и за границей и она будет полностью соответствовать стандартам конкретной страны.

Заполнив декларацию ДТП при помощи мобильного приложения, участники ДТП получают по электронной почте электронную форму в PDF-формате и все загруженные фотографии. Кроме того, вся информация хранится как в мобильном устройстве, так и на сайте приложения.

Важнейшая функция этого приложения – Beck office. Она дает возможность в реальное время передать заполненную ДЕКЛАРАЦИЮ ДТП и фотографии страховой компании. Ознакомиться с возможностями мобильного приложения и связаться с его создателями для получения детальной информации можно здесь.