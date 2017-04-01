Есть новости для полицейских: зарплаты вырастут чуть ли не вдвое

В списке запланированных для обсуждения тем в ходе весенней сессии парламента оказался проект закона об изменении Устава внутренних служб. Хотя законодательный акт по этому вопросу еще не зарегистрирован, вопрос намерены обсудить только в июне.

"Предусмотрено последовательное, ежегодное увеличение заработной платы сотрудников системы внутренних служб с целью, чтобы к 2020 году зарплата сотрудника была не менее 1000 евро за вычетом налогов", - сказано в официальном документе.

Затронет всех

По словам Э.Мисюнаса, программа, названная "Благополучие сотрудников служб общественной безопасности", в данный момент еще готовится. Однако уже известно, что она затронет всех уставных сотрудников - и пожарных, и работающих с охраной государственной границы, и полицейских.

"Именно там и намечена цель, чтобы в 2020 году зарплата 1000 евро "в руки" была бы самой низкой. Мы хотим подсчитать, сколько потребуется средств из бюджета, как мы можем сэкономить из внутренних ресурсов - совершенствуя структуры, отказываясь от дублирующихся, не свойственных полиции функций и т.д.", - говорил Э.Мисюнас.

По его словам, в данный момент средняя зарплата сотрудника первого звена составляет около 600 евро.

"Конечно, в полиции они (зарплаты - DELFI) одни, несколько выше, а в сфере охраны границы - несколько ниже", - сказал министр.

Что реально

По словам собеседника, в первое звено включены рядовые сотрудники, во второе - следователи и некоторые руководители, в третью - руководители.

"На сегодняшний день, с учетом подсчетов, сколько сотрудников, какие условия есть для повышения им зарплаты, нужно дополнительно 77 млн. евро, если мы хотим увеличить зарплаты, например, с 1 апреля. Однако, если мы возьмемся за структурные, системные реформы, скорее всего, столько бюджетных денег не понадобится", - считает министр.

По его словам, было решено назвать точную сумму размера минимальной зарплаты, поскольку планы - реальные.

"Я, как министр, уже ознакомился с ситуацией, думаю, что такой цели мы можем достигнуть", - сказал Э.Мисюнас.

Могут вырасти требования

По его словам, вместе с тем неизбежно поднялась бы и планка для тех, кто хочет быть сотрудником, могут вырасти и требования к квалификации.

"Нам все же нужно менять взгляд на то, что сотрудником (полицейским, например - DELFI) может стать любой. Мы хотим поднять престиж и соответствующим образом оценить эту сложную и опасную работу", - сказал министр.

DELFI напоминает, что с июля этого года зарплаты полицейских уже вырастут на 100 и более евро. Сотрудники полиции первого звена будут получать не менее 700 евро (сейчас 600 евро), среднего звена - не менее 850 евро (сейчас 700 евро) в руки, сообщает Департамент полиции.

Департамент полиции также сообщил, что на заседании полицейского совета было принято решение, что с 1 июля следующего года зарплаты сотрудников полиции вновь увеличатся, будет закуплено не менее 500 новых автомобилей, бронежилеты, будет выделено больше средств на оснащение полицейских, обновлена униформа. В следующем году также планируют закупить около 1500 бронежилетов и т.д.