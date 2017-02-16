Есть группа эмигрантов, которым стоит вернуться в Литву

Молодой, получивший образование и опыт работы за границей бездетный профессионал – такой портрет эмигранта, которому стоит вернуться в Литву, рисует старший экономист Danske Bank в странах Балтии Рокас Граяускас. По его словам, из-за небольшой конкуренции здесь он может быстрее сделать карьеру.

В январе зафиксировали максимальное количество иммигрантов, по сравнению с тем же периодом прошлых лет – 1821.

Пока неясно, какая часть из них - вернувшиеся эмигранты, а какая - приезжие из других стран.

Однако координатор программы "Выбираю Литву" Центра миграционной информации Юстинас Уба сказал DELFI, что в последнее время отмечается интерес к возвращению в Литву.

"Мы посмотрели статистику запросов и ответов за январь - был рекорд за 1,5 года деятельности – 91 запрос в Facebook, по телефону, в Skype или по почте", – сказал он. Правда, Уба не мог сказать, какая часть из обратившихся вернулась.

"Это сбор информации, человек планирует заранее, смотрит, в какое время ему удобнее вернуться. Немалая часть к нам обращается уже будучи в Литве. Возникают вопросы в связи с документами, посещением детских садов или школ детьми, социальной помощи и т.д.", – рассказал он.

Говоря об эмигрантах, которые могли бы вернуться в Литву, Граяускас разделил их на три группы.

Первая – трудоспособные люди со средним образованием, которые уехали из Литвы из-за низких зарплат.

"Разница в зарплатах в Литве велика, как и неравенство доходов и менее квалифицированный работник может в Великобритании или Норвегии заработать и в 5 раз больше", – сказал экономист, отметив, что эта группа эмигрантов вернется только если зарплаты в Литве нагонят западные.

Вторая группа – студенты и выпускники.

"Сегодня ситуация такова, что большая часть выпускников школ уже намерена уехать, потому что качество высшего обучения в Литве низкое. Если бы качество было выше, мы бы удержали в Литве больше студентов", – сказал Граяускас.

Третья группа – молодые профессионалы.

"Я думаю, что есть большие возможности для возвращающихся молодых профессионалов, здесь можно быстрее сделать карьеру. Примеров очень много. Здесь и конкуренция немного меньше, например, в Лондоне кое-где конкуренция очень большая, таланты съехались со всего мира, там, чтобы "пробиться", нужно намного больше времени", – сказал он.

Уба сказал DELFI, что нет типичного портрета возвращающихся эмигрантов.

"Мы видим статистику, возвращаются люди, которые хотят воспитывать детей в Литве – чтобы дети здесь посещали детский сад, школу. Проблемы бывают, когда детей из-за границы интегрируют в литовскую систему. теоретически это вроде бы должно работать, есть меры, но практически действует очень в немногих местах", – сказал Уба.

Граяускас выразил сомнение в связи с тем, что эмигранты хотят отдавать детей в литовские школы.

"Для некоторых людей это как раз тот фактор, который не побуждает возвращаться, поскольку у нас в Литве один из самых высоких уровней буллинга в школах. Кроме того, чувствуется разница культур в школах. Есть большая разница даже между детьми в 5-6 лет между литовскими и теми, которые растут за рубежом", – считает специалист.