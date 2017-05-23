ЕСПЧ: Литва нарушает права осужденных пожизненно, лишая их последней надежды

BNS
вторник, 23 мая 2017 г. 14:22
Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ) во вторник объявил, что Литва нарушает права осужденных пожизненно лиц, не создавая для них никакой реальной возможности выйти на свободу.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

По мнению судей ЕСПЧ, право президента предоставить помилование не является действенным и достаточным средством.

Суд отметил, что хотя представляющие опасность лица могут постоянно находиться в заключении, однако даже те, кто совершил самые страшные преступления, "сохраняют в себе человеческое начало и возможности измениться".

"Какими бы длительными и заслуженными ни были сроки их тюремного заключения, они все же вправе надеяться, что когда-нибудь смогут искупить вину за совершенные ими проступки. Полностью лишать их такой надежды не стоит. Лишить их этого чувства надежды означало бы лишить их фундаментального аспекта их человеческого начала, и поступать так было бы унизительно для них", - говорится в решении ЕСПЧ.

Суд установил, что система президентского помилования в Литве фактически не предоставляет получившему пожизненный срок человеку возможность знать, что он или она должны сделать, чтобы получить свободу, и на каких условиях. Кроме того, в Литве нет системы судебного пересмотра, которая полностью или частично освобождала бы от пожизненного заключения.

Суд в Страсбурге объявил, что Литва нарушила права шести осужденных, гарантируемые в Европейской конвенции по правам человека.

Сейчас в Литве 120 осужденных пожизненно, большинство из них отбывает срок в вильнюсской тюрьме Лукишкес, сказал BNS пресс-атташе Департамента по делам тюрем.

BNS
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