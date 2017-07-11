Еще одна угроза в центре столицы: гора Гедиминаса – только вершина айсберга

Гидрогеолог Антанас Марцинонис предупредил об еще одной угрозе для центра литовской столицы.

"Гораздо опаснее в том месте напорная вода. Это та вода, которая находится глубоко в земле и ее напор, если пробурить скважину до нее, поднимается над поверхностью. Если у Кафедрального собора пробурить скважину на глубину 50 м, то вода поднимется на 4-5 м над землей", – сказал специалист, отвечая на вопрос о судьбе горы Гедиминаса.

По его словам, пока действует серейкишкский водозабор, уровень воды ниже, но этому водозабору уже 105 лет.

"Так пока, безопасно. Фонтанов нет. Но если водозабор перестанут эксплуатировать, а такие планы, насколько я знаю, есть, то в Серейкишках и вокруг замка появятся природные фонтаны", – предупредил Марцинонис.

По словам гидрогеолога, вода может вырваться наружу и через старые скважины, которые остались в центре города.

"Даже если во время исследования горы Гедиминаса будут делать скважины, могут запустить фонтаны. Тогда из низов поднимется вода, и это будет иметь отрицательные последствия. Остановить такой фонтан будет очень сложно", – сказал специалист.

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По его словам, это нельзя называть бомбой замедленного действия, поскольку это естественный процесс в природе, который проявляется не так и редко.

"Пока специалисты работают, эти фонтаны не выпускают, все под контролем. Но в отдельных случаях, если работы проводятся некачественно, можно доиграться", – сказал он.

Самая большая проблема сейчас - вода

На вопрос, может ли это уничтожить гору Гедиминаса, Марцинонис ответил, что ледник это гору не уничтожил, не уничтожит и человек.

"Гора как стояла, так и будет стоять. Вопрос только касается некоторых поверхностных слоев, которые насыпал человек. Сумеет ли человек их насыпать и сохранить – вот самое главное. Правда, работающие сейчас специалисты уверены, что самая большая проблема там – проникание влаги в гору и намокание грунта, изменение свойств, связанное с влиянием воды", – сказал он.

Сейчас пытаются до минимума снизить воздействие воды на году: "Если с этим справятся, все будет хорошо, больших проблем не будет".

Опасной могла быть минувшая зима

По словам Марцинониса, для горы опаснее затяжной и несильный дождь. Он считает, что в этом году больше вреда могла принести зима, которая больше напоминала осень.

"Вода впитывается в гору, попадает на менее водопроницаемый грунт, там накапливается толстым слоем, затем стекает с откосов. Люди говорят - источники. Но на деле это накопившиеся осадки, достигшие водонепроницаемого слоя", – сказал гидрогеолог.

Правда, по словам Марцинониса, материнский грунт горы крепкий, но, к сожалению, на него в течение длительного времени воздействовал человек.

"Местами сделаны крутые насыпные склоны, что-то построили... Правда, если бы люди сейчас ничего не делали, такие локальные разрушения и оползни точно наблюдались бы. Сегодня склоны горы переформированы, они ненатуральные. Некоторые из них должны оползти, стать более пологими, тогда они будут держаться. Но если хотят, чтобы склоны были более крутыми, нужны технологические решения для защиты грунта от влаги", – предупредил он.

Но Марцинонис не сомневается, что проблема будет решена: "Работают, только этого никто не видит – люди проектируют, считают, оценивают. Нигде об этом не говорят. Установлены какие-то сроки, когда и что должны сделать, и все. Из того, что я знаю, я думаю, проектирование в этом году завершится, выполнят и какие-то физические работы. Скажем, северный склон, который нехорошо выглядит, приведут в порядок в этом году, приведут в порядок юго-восточный склон".

Правда, он сожалел, что политики не всегда слушают специалистов, поэтому неизвестно, что может быть.