Об этом 26 августа во время "Пикника свободы" говорили в ходе дискуссии "Демографическая бомба: старость и рождаемость. Как повышать рождаемость в Литве?".

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис сказал, что ответить на этот вопрос просто: "Нужно заниматься любовью и рожать".

Правда, сам он позже сказал, что завести 5 детей решил потому, что сам с 15 лет является членом христианской общины.

"Детей надо еще и вырастить. Должным образом вырастить. Тут нужны не только двое родителей, но и государство", – признал он.

По словам Кукурайтиса, если ситуация не изменится, в 2026 г. у нас число жителей сократится на несколько сот тысяч, а большая часть населения - будут люди старшего возраста – людей старше 65 лет будет 23%. Сейчас этот показатель составляет 19%.

"Количество пожилых людей, которых содержат 100 работающих составит около 40%", – представил он угрожающие данные.

Министр заверил, что такая ситуация сложилась из-за экономического состояния страны – наблюдается неравенство, зарплаты растут у тех, кто и без того хорошо зарабатывает. К сожалению, сказал он, рабочие не осмеливаются оказать сопротивление работодателям, которые платят небольшие зарплаты.

"Эта несправедливость приводит к тому, что люди чувствуют неуважение к ним, люди чувствуют себя нелюбимыми, ненужными. Это приводит к эмиграции", – сказал он.

По словам Кукурайтиса, мы не можем обеспечить качественные публичные услуги. Слабые у нас и социальные навыки.

"Мы больше сохраняем крепкие семейные узы. Если все хорошо в семье, это хорошо, но другие связи запущены и действуют плохо, поэтому у нас есть люди за пределами социальных связей. Поэтому часто уезжают целые семьи, им нечего терять", – заметил он.

Кукурайтис признал, что власть в ответе за то, что не может обуздать социальную несправедливость, не укрепляет семьи.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что не нашел ни одного исследования, в котором у жителей Литвы спрашивали бы, что побудило бы их иметь больше детей.

"Уже не те времена, когда дети появлялись в результате действия инстинктов, нищеты и т.п.", – сказал он.

По словам мэра, мы должны научиться уважать и родителей и детей. По его словам, иногда в обществе нет понимания даже в отношении шумящих во дворах детей.

"Одно исследование показало, что большая часть общества не хотела бы, чтобы по соседству жили многодетные семьи. Почему? Не знаю, но для меня это доказательство того, что общество не уважает семью и детей. Финансовый вопрос. Мне кажется, есть элементарное правило – ориентир на семьи среднего класса, чтобы они не "скатывались вниз", когда решают завести еще одного ребенка. Тут для меня все ясно – сколько детей, столько минимальных зарплат", - заметил Шимашюс.

По словам Кукурайтиса, новый Трудовой кодекс дает больше свободы в сочетании карьеры и семьи. Однако он согласен с тем, что этого недостаточно.

"Новая директива в Европе – 4 месяца отпуска по уходу за ребенком для мамы и 4 месяца – для папы, а дальше – как решит страна. Такие инициативы есть. Мы можем регламентировать и жестче – если отец не согласен на 4 месяца, семья лишается такой возможности, однако надо обратить внимание на систему образования, воспитания всех детей", – заверил министр.

В свою очередь Шимашюс заверил, что такая директива не очень логична – ведь ситуации в семьях могут быть разные. К примеру, может женщина делает карьеру? Он предложил лучше подумать о возможности приводить детей на работу – упразднить связанные с этим запреты.

"Искусственное разделение – один из элементов неуважения к семье", – сказал мэр.

Он сам воспитывает 3 детей и сказал, что при общении с воспитателями и учителями ни с какими стереотипами не сталкивался.

Один из участников дискуссии обратил внимание на то, что не состоящим в браке родителям очень трудно оформлять связанные с детьми документы.

"За эти полгода мы не сделали никаких шагов для того, чтобы охарактеризовать, что же такое семья", – ответил на это Кукурайтис.

"Я часто получал письма родителей, в которых они писали, что планируют детей, но денег нет, поэтому они планируют эмигрировать. Лично я рад, что из 7000 всего 2000 детей не получили место в детском саду.

Сейчас я смело могу сказать: "Планируйте детей, детские сады будут", - заверил он. Он сказал, что в этом году в детские сады попали все дети, которые родились в 2014 г. и почти все родившиеся в 2015 г.

В свою очередь профессор университета им. Витаутаса Великого Влада Станкунене сказала, что есть масса исследований о семьях и рождаемости. Правда, не все они радуют. К примеру, 10% молодых женщин говорит, что не хочет иметь детей.

"Основа – детские сады-ясли, воспитательные, школьные учреждения. Это приоритет для тех семей, планирующих детей", – сказал он.

По словам профессора, если мы знаем, что есть проблема, но не решаем ее, это – демографическое самоубийство. Однако она похвалила решение государства платить зарплату в размере 100% мужчине в первый месяц после рождения ребенка, если он решает этот месяц не работать, а провести дома с семьей.

Между тем, профессор Вильнюсского университета Видмантас Даугирдас заявил, что он - оптимист и надеется, что демографическая бомба не взорвется: "Показатели рождаемости понемногу растут, эмигранты возвращаются – есть положительные моменты. Демографическим процессам нужно время. Но хочу немного позлить: Зачем рожать, если дети уезжают?".

По его словам, не надо жалеть об эмигрантах – из Литвы уезжают не умы, а мышцы. Умы остаются в Литве.

"Поверьте, в Восточной Германии с демографическими показателями еще хуже, и в Италии... Спасает только иммиграция. Можно пошутить, что и в Великобритании одно время самым популярным именем было Магомет. У нас в стране после восстановления независимости просто проходит глубинная трансформация", – заверил он.

Трансформация наблюдается и в экономики – уже не нужно столько работников, столько жителей в регионах, в городах – Вильнюс давно якобы мог стать миллионным городом, а для людей – дети препятствие для карьеры.

"Это вопрос солидарности. К примеру, кто нам будет платить пенсии? Кто будет присматривать в старости? Это комплексная система. Все время дети были Божьим даром, но иногда это – случайность, иногда – бизнес", – заметил он.

Однако глава ассоциации многодетных семей Юргита Поцене сказала, что нельзя даже задавать вопрос, зачем нужны дети, поскольку дети – основа всего, вокруг чего вращается общество.

"Деньги – средство, без которого мы не выживем. Это нормально и естественно, но все это ради семьи и детей", – сказала она.

Временный президент Сообщества активных мам Раса Жемайте сказала, что если государство хочет, чтобы рождалось больше детей, нужно лишь платить родителям больше денег. Но тогда у нас будет больше проблем в социальной сфере и сфере образования.

"Просто в Литве два человека не в состоянии содержать своих детей, поэтому мамы работают больше, чем должны. У мам и пап нет такой свободы выбора в том, сколько времени они могут уделять детям, иначе они не выживут. Поэтому матери у нас работают больше и дольше, чем в других странах Европы. За счет безопасности детей", – сказала Жемайте.

У самой Жемайте 5 детей, она работает на двух работах, но она возмущена тем, что как только человек начинает зарабатывать больше, как почти половина заработанной суммы идет на налоги.

Эксперт по вопросам миграции Дайнюс Паукште сказал, что государство должно поддерживать молодые семьи, например, через программу приобретения жилья.

"Может, надо говорить о налоге для тех, кто не хочет (не не может) иметь детей?", – вопрошал он.

По словам Кукурайтиса, наш демографический потенциал - семьи с небольшими доходами, поскольку они рожают больше детей. Но есть и другая проблема – около 20% живет в нищете.

"Недостаточно образования, услуг, чтобы этих детей вытащить", – сказал он.