Еще один сюрприз: перемены ждут и лишившихся работы

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ru.DELFI.lt
четверг, 12 января 2017 г. 08:23
После того как в обществе поднялась волна недовольства в связи с вступившими в начале года увеличенными взносами в "Содру" для части населения Литвы, выясняются и другие последствия приостановки новой социальной модели.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Читательница DELFI Ева заметила, что сейчас дискутируют только о повышении налогов, но никто не говорит о другом важном для жителей вопросе.

По ее словам, стоит обратить внимание и на пособие по безработице.

В соответствии с новой социальной моделью которую принял парламент прошлого созыва, с 1 января 2017 года был установлен иной порядок выплаты пособия по безработице и другие его размеры.

Изменения должны были быть благоприятны для людей, которые лишились работы, поскольку начисление пособия зависело бы от зарплаты, которую получал человек.

Правда, большие пособия по безработице стали бы облагать 15% подоходным налогом с граждан. Сейчас пособия по безработице налогами не облагаются.

Новая власть обещала на полгода (до 1 июля 2017 года) отсрочить вступление в силу нового Трудового кодекса (ТК) и социальной модели, однако на самом деле одни его положения вступили в силу с начала года, другие – нет.

Вступление в силу нового порядка начисления пособия по безработицы отложили до 1 июля.

Представитель Литовского союза крестьян и зеленых Томас Томилинас сказал, что повышение этих выплат надо было отсрочить, поскольку они связаны с новым ТК.

"Мы приняли решение отсрочить вступление ТК и всего, что с ним связано, в силу, чтобы одно другому не противоречило", – сказал политик.

Собеседник признал, что жители, которым актуален вопрос пособия по безработице, могли ощутить перемены уже сейчас, но это было бы, если бы "бывшее правительство качественно подготовило реформу". Томилинас сказал, что новой власти пришлось править бюджет, отсрочить вступление в силу ТК, который, по его мнению, плохо обсудили: "Мы вносили коррективы в течение месяца, конечно, удовлетворить все интересы невозможно".

Что касается пособия по безработицы с 1 июля, то изменится не только порядок его начисления, но и вступит в силу положение о его налогообложении.

По данным Соцмина, сейчас пособие по безработице никакими налогами не облагается. Сейчас минимальное пособие составляет 102 евро, а с начала этого года максимальное составляет 333,2 евро.

Срок выплаты пособия сейчас зависит от стажа безработного. С 1 июля независимо от стажа пособие будут выплачивать в течение 6 месяцев.

Однако президент Литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас считает, что повышение выплат и их налогообложение не принесет безработным особых изменений.

"Гораздо интереснее иной момент: одни выплаты облагаются налогами, другие - нет, это связано со спорами о том, сколько средств в Литве перераспределяют. Если мы увеличим пенсии, а потом станем облагать их налогами, то процент перераспределения увеличится", – сказал собеседник.

Напомним, что о небольшом перераспределении доходов через бюджет в Литве неоднократно упоминал Международный валютный фонд (МВФ).

Шиленас сказал, что если бы страхование от безработицы в стране действовало как настоящее страхование, то вероятно, такую услугу можно было бы купить на рынке.

"Думаю, что реально это страхование по тому, как его распределяют, действует как налог. Но суть тут не в повышении или налогообложении, это технический момент, вопрос тут в том, что называем перераспределением, а что налогами", – сказал Шиленас.

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