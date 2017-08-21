Еще один повод, чтобы посетить Палангу: появится смотровая площадка

Осенью этого года в Паланге появится новое развлечение для туристов – в самом высоком здании курорта – Вознесения Пресвятой Девы Марии – оборудуют смотровую площадку, с которой туристы смогут взглянуть на город.

Во время ремонта приведут в порядок и починят лестницу, которая ведет в башню, заменят жалюзи, реставрируют витражи. Работы идут полным ходом – на будущей смотровой площадке уже работают рабочие.

На смотровую площадку можно будет попасть через вход в костел, расположенный в задней части фасада. Дверь ведет к реконструированной лестнице, по ней поднимаемся до места, где находится орган, оборудуют место для церковного хора.

Представитель компании Pamario restauratorius Альгимантас Зокайтис сказал, что сам храм был построен в Паланге 100 лет назад на пожертвования графов Тышкевичей.

В следующем помещении за дверью стоит оборудование, контролирующее башенные часы и электронные колокола. Далее снова надо подниматься по лестнице - правда, для людей, которые боятся высоты, это будет настоящий вызов – между ступенями зияют большие промежутки. Однако Зокайтис рассказал, что лестницу реконструируют, промежутки уменьшатся. "Прежде здесь была вертикальная лестница, мы сделали нормальные ступени", – рассказал специалист.

"Всем конструкциям здесь уже 100 лет. Балки перегородок, на которые опираются колокола, прогнили. И никто ничего не делал. Если бы не начались работы, колокола могли упасть вниз", – рассказал Зокайтис.

Будущие посетители смотровой площадки смогут увидеть не только открывающуюся панораму, но и увидеть колокола у себя над головой. Правда, колокола звучат лишь в особых случаях, поскольку недавно были установлены электронные.

"Мы думаем, что когда будут звонить колокола, людей на смотровую площадку пускать не будут, поскольку от их звона можно оглохнуть", – сказал Зокайтис.

Смотровая площадка находится на высоте 21,4 м. Высота самой башни - около 30 м. Выше площадку разместить не удастся, поскольку там нет окон.

Стоимость реконструкции башни – почти 158 000 евро. Из них почти 102 000 евро - деньги ЕС, остальная часть – Палангской мэрии.

Все работы должны завершиться к октябрю. Смотровая площадка будет бесплатной.