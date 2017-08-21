Еще один повод, чтобы посетить Палангу: появится смотровая площадка

 (6)
ru.DELFI.lt
понедельник, 21 августа 2017 г. 14:42
Осенью этого года в Паланге появится новое развлечение для туристов – в самом высоком здании курорта – Вознесения Пресвятой Девы Марии – оборудуют смотровую площадку, с которой туристы смогут взглянуть на город.
Palangos bažnyčios apžvalgos aikštelė
© DELFI / Adomas Pivoriūnas

Во время ремонта приведут в порядок и починят лестницу, которая ведет в башню, заменят жалюзи, реставрируют витражи. Работы идут полным ходом – на будущей смотровой площадке уже работают рабочие.

На смотровую площадку можно будет попасть через вход в костел, расположенный в задней части фасада. Дверь ведет к реконструированной лестнице, по ней поднимаемся до места, где находится орган, оборудуют место для церковного хора.

Представитель компании Pamario restauratorius Альгимантас Зокайтис сказал, что сам храм был построен в Паланге 100 лет назад на пожертвования графов Тышкевичей.

В следующем помещении за дверью стоит оборудование, контролирующее башенные часы и электронные колокола. Далее снова надо подниматься по лестнице - правда, для людей, которые боятся высоты, это будет настоящий вызов – между ступенями зияют большие промежутки. Однако Зокайтис рассказал, что лестницу реконструируют, промежутки уменьшатся. "Прежде здесь была вертикальная лестница, мы сделали нормальные ступени", – рассказал специалист.

"Всем конструкциям здесь уже 100 лет. Балки перегородок, на которые опираются колокола, прогнили. И никто ничего не делал. Если бы не начались работы, колокола могли упасть вниз", – рассказал Зокайтис.

Будущие посетители смотровой площадки смогут увидеть не только открывающуюся панораму, но и увидеть колокола у себя над головой. Правда, колокола звучат лишь в особых случаях, поскольку недавно были установлены электронные.

"Мы думаем, что когда будут звонить колокола, людей на смотровую площадку пускать не будут, поскольку от их звона можно оглохнуть", – сказал Зокайтис.

Смотровая площадка находится на высоте 21,4 м. Высота самой башни - около 30 м. Выше площадку разместить не удастся, поскольку там нет окон.

Стоимость реконструкции башни – почти 158 000 евро. Из них почти 102 000 евро - деньги ЕС, остальная часть – Палангской мэрии.

Все работы должны завершиться к октябрю. Смотровая площадка будет бесплатной.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Истребители НАТО трижды поднимались для сопровождения российских бортов (5)

Russian and NATO jets
Несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе трижды поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие на Балтикой российские военные борта.

Начата реставрация поместья, которое прежде принадлежало Успасских (4)

Начата реставрация поместья, которое прежде принадлежало Успасских
Готовятся к реставрации Калнабяржского поместья (Кедайняйский район), которое забрали у компании, принадлежавшей концерну Vikondа.

Рассказали, как из вольера на волю выбрался медведь (3)

Iš aptvaro ištrūkusi meška
18 августа, вечером, работникам агентства Йонишкского района при Департаменте охраны дикой природы Шяуляйского региона сообщили о том, что в Йонишкском районе, в деревне Кирнайчяй, из вольера сбежал медведь. На поиски медведя отправилось множество людей, но поиски были тщетными. В субботу утром медведя нашел и в вольер вернул его дрессировщик Миколас Зобовас.

Удар по Босасу: просят сровнять с землей роскошный дом (11)

A. Boso statybos
Рядом с Вильнюсом, в окружении лесов, известный предприниматель Антанас Босас строит роскошный дом с двумя хозпостройками, однако над ним навис Дамоклов меч. Инспекторы обратились в суд с просьбой об упразднении разрешения на строительство. Если суд удовлетворит иск инспекторов, то все три постройки должны будут снести.

Науседа о президентских выборах: к этому вопросу можно будет вернуться (21)

Gitanas Nausėda
Советник президента банка SEB, экономист Гитанас Науседа не отрицает, что планирует принять участие в президентских выборах 2019 года.
Facebook друзья