Еще один нетрезвый водитель услышал приговор суда

Пьяному – море по колено. Эта поговорка отражает поведение вильнюсца Марьяна Юхневича, который пил на работе с самого утра, а в полдень сел за руль и "лихо" прокатился по улицам Вильнюса.

Такая езда обескуражила других участников движения – чтобы избежать столкновения, они замедлили скорость, но на виадуке на проспекте Лайсвес Юхневич видно решил, что участвует в ралли на своем Audi A6 Avant. Поездка завершилась тем, что автомобиль врезался в ограждение виадука, лопнула передняя покрышка.

Но водителя это не остановило – вплотную к ограждению машина проехала расстояние до остановки. А когда другой водитель решил вызвать полицию, Юхневич бросился на него с кулаками. К счастью, в это время мимо проезжал экипаж полиции.

Этот инцидент произошел 3 января, в 13.25 ч. – в крови нарушителя было 2,49 промилле (алкотестер показал меньше - 2,03 промилле).

Дело Юхневича в суде рассмотрели в спешном порядке – судья Рамунас Кейдунас учел, что водитель ранее не был судим, поэтому назначил ему не лишение свободы, а штраф в размере 1883 евро. Кроме того, мужчина на 2 года был лишен прав.

Кроме того, судья постановил конфисковать автомобиль Audi A6 Avant.

DELFI напоминает, что 1 января 2017 г., в Литве вступил в силу новый закон. Водителям со степенью опьянения от 1,5 промилле грозит не административная, а уголовная ответственность.