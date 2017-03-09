Еще один день ожиданий: что известно об исчезновении Евы Страздаускайте?

Полиция пока не говорит насколько продвинулось следствие, поэтому люди выдвигают различные версии произошедшего.

В воскресенье, 5 марта, около 21.00 полиция получила сообщение о том, что Ева Страздаускайте (1991 г.р.) на темно-коричневом Audi A7 выехала из Плунге в Вильнюс. Однако до столицы девушка не доехала. Сообщили, что она пропала, проехав Каунас: как рассказал ее друг, пропала связь, позже телефон был выключен.

В понедельник, 6 марта: После сообщения о пропаже девушки за работу взялись силы полиции. В первую ночь на поиски девушки отправился и генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас. Утром сообщили, что около 01.30 автомобиль Е.Страздаускайте был обнаружен в Йонавском районе, в лесу недалеко от местечка Жеймяй. Полиция информировала, что расследуют этот случай, как дело о похищении. Ни в автомобиле, ни рядом девушки не было. Было проанализировано направление в котором она ехала, искали вещи девушки.

Днем прочесали обочину магистрали Вильнюс-Каунас. Были обнаружены личные вещи Е.Страздаускайте, сумочка, телефон. Полиция с самого утра говорила людям, что необходима помощь, полиции нужен каждый, кто встретил автомобиль девушки и зафиксировал на видеорегистратор. Образовалась и группа добровольцев, которая пыталась помочь полиции в поиске Е.Страздаускайте.

Вторник, 7 марта: Расследование перешло к Бюро криминальной полиции Литвы и Генеральной прокуратуре. Следственные действия с начала поиска провели полицейские разных округов. Родители пропавшей девушки распространили сообщение о том, что тех, кто обладает важной информацией ожидает вознаграждение. Родители сообщили, что заплатят 10 000 евро тому, кто поможет им найти дочь.

Друг отца Е.Страздаускайте собрал порядка полусотни сотрудников компании Plungės lagūna, которые вновь прочесали отрезок между Жеймяй и Лиепай в Йонавском районе. В воздух подняли вертолет отряда пограничной авиации. В первые дни поиска этого не сделали в связи с погодными условиями. К сожалению, ни на земле, ни с воздуха местонахождение девушки отыскать не удалось.

В тот же день свидетели сфотографировали автомобиль Е.Страздаускайте. Его доставили из Каунаса в Вильнюс. Свидетели утверждали, что автомобиль поврежден, похоже, в результате аварии.

Сотрудники полиции ежедневно напоминают, что любая информация о возможном местонахождении девушки очень важна, а следственные действия не комментируются, поскольку это может стоить девушке жизни. Основной версией расследования называют похищение.

Среда, 8 марта: Днем добровольцы в Йонавы собрались, чтобы еще раз прочесать место, где был обнаружен автомобиль Е.Страздаускайте. Поиск ведется как в Литве, так и в международном масштабе, результатов он пока не дал. Однако люди не теряют надежды, что девушка будет найдена живой и здоровой. Участвующие в поиске жители Йонавы говорят, что человек, который приехал на место, где был обнаружен автомобиль, должен был хорошо знать место.

Четверг, 9 марта: Еще один день поисков и ожиданий. Полиция в ходе расследования проверила множество информации, все записи видеокамер, которые могли зафиксировать направление движения автомобиля девушки, однако пока новостей нет. Появляется все больше версий, однако полиция их не подтверждает и не отрицает.

Просим немедленно сообщить в Каунасский главный комиссариат полиции по телефону (8 37) 303 450 или Единому номеру помощи 112, если вы обладаете информацией о местонахождении девушки или другой важной для следствия информацией.

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