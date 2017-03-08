ЕС ужесточает контроль на внешних границах

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Deutsche Welle
среда, 8 марта 2017 г. 10:25
Евросоюз вводит дополнительные проверки на внешних границах. Теперь проверять будут и граждан ЕС.
© Shutterstock nuotr.

Страны - члены ЕС усиливают контроль на внешних границах Европейского Союза. На заседании глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе во вторник, 7 марта, было принято решение, что в будущем данные всех путешествующих будут проверяться электронными средствами.

Исключения могут быть сделаны только тогда, когда проверки будут серьезно затруднять пересечение границ.

Этими мерами ЕС реагирует на возросшую террористическую опасность. Новые правила предложила Еврокомиссия после терактов в Париже в ноябре 2015 года.

До настоящего момента на внешних границах ЕС обрабатывались исключительно данные граждан стран, не входящих в Евросоюз, причем это делалось только при въезде.

Новые правила будут распространяться и на граждан ЕС, а проверки будут осуществляться как при въезде, так и при выезде с территории Евросоюза.

Deutsche Welle
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