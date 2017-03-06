ЕС: меньше Литвы на "социалку" тратит только Ирландия

В 2015 году Литва выделила на соцзащиту 11,1% ВВП, показывают обнародованные в понедельник данные Евростата. Расходы на соцзащиту были ниже только в Ирландии (9,6% ВВП).

Латвия и Эстония выделила на эту сферу в позапрошлом году соответственно 11,5% и 12,95 ВВП, а во всем ЕС этот показатель составлял 19,2% ВВП.

Расходы правительства Литвы в 2015 году также были одними из самых небольших в ЕС и составляли 35,1% ВВП. Меньше расходы правительства были только в Ирландии (29,4% ВВП). В Латвии и Эстонии этот показатель был 37,1% и 40,3% ВВП соответственно, а во всем ЕС - в среднем 48,5% ВВП.