Эра Vilniaus energijа закончилась, отопление в Вильнюсе подорожает

После того как вильнюсское теплохозяйство вернулось в руки Вильнюсской мэрии, в ближайшее время цена на отопление должна немного увеличиться, однако потом она снизится, утверждают представители мэрии.

30 марта, спустя 15 лет, теплохозяйство столицы вернулись в руки мэрии. С 30 марта за поставки отопления и горячей воды будет отвечать компания мэрии Vilniaus šilumos tinklai (VŠT).

Гендиректор VŠT Мантас Бурокас 30 марта сказал, что Комиссия по ценам установит базовую цену VŠT на следующей неделе.

"Пока я не могу назвать конкретную цифру, поскольку мы еще не знают, как оценят наше предложение и расходы", – сказал Бурокас.

Вице-мэр Валдас Бенкунскас заметил, что центральная власть планирует летом отказаться от льготного НДС на отопление, а это скажется на цене.

"Только из-за этого цена поднимется примерно на 12% и не только в Вильнюсе, во всей Литве", – сказал Бенкунскас.

Сейчас Vilniaus energija была установлена цена 4,67 цт/кВт (с 9% НДС).

В свою очередь мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что ему свое предвыборное обещание снизить цену на отопление на 20% удалось осуществить даже раньше, чем он планировал.

"В прошлом году цена на отопление Vilniaus energija была снижена на 36%. Это удалось сделать до выборов. Сейчас цена может увеличится, но можно сказать, что мы стали заложниками успеха", – сказал Шимашюс.

"Завершился рубиконовский период, отмеченный болезненным опытом. Моя цель - чтобы цена на отопление в Вильнюсе была как можно меньше, а управление прозрачным и эффективным", – сказал в четверг Шимашюс.

В свою очередь Бенкунскас заметил, что после возвращения теплохозяйства остаются неразрешенные вопросы: не возвращенная переплата жителям, долги арендатора и т.д.

"Хочу подчеркнуть, что с помощью юридических мер мы будем делать все, чтобы выяснить все случаи нечестной деятельности и злоупотребления", – сказал Бенкунскас.

Он подчеркнул, что такая социально чувствительная сфера, как отопление, должна быть в ведении мэрии.

Бурокас заметил, что сейчас самое главное - обеспечить стабильность и эффективность деятельности компании и сбалансировать финансы.

"Уже в этом году мы намерены реконструировать больше 10 отрезков теплотрассы в Вильнюсе. Планируем модернизировать некоторые теплофикационные и районные котельные", – сказал Бурокас.

Он прибавил, что намерены инвестировать 11 млн. евро.

Председатель наблюдательного совета VŠT Арвидас Секмокас сказал, что в будущем отопление в Вильнюсе должно подешеветь на 20%.

"И это возможно, – сказал он. – Я верю, что будет политическая воля, которая выберет такие инвестиции, которые снизят цену на отопление для жителей".