Эпидемия гриппа объявлена в каждом третьем самоуправлении Литвы

BNS
четверг, 2 февраля 2017 г. 15:53
Эпидемия гриппа объявлена уже на одной трети территории Литвы - в 20-ти самоуправлениях из 60-ти, сообщает Центр заразных заболеваний и СПИД.
© Fotolia nuotr.

Как сообщило на этой неделе Министерство образования и науки со ссылкой на данные из самоуправлений, в десяти школах страны из-за эпидемии гриппа отменены уроки.

На прошлой неделе общая заболеваемость простудными заболеваниями в Литве была 135,5 случая на 10 тыс. жителей. На предыдущей неделе на 10 тыс. жителей приходилось 123,5 случая заболеваний, информирует Центр инфекционных заболеваний и СПИД.

В период 23-29 января самая низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ была зарегистрирована на административной территории Шяуляй, самая высокая - на административных территориях Каунаса и Панявежиса. Во всей Литвы с гриппои госпитализировано 185 человек, из них семь человек находятся в отделении интенсивной терапии.

В сезон гриппа 2016-2017 годов зарегистрировано три смерти от гриппа.

BNS
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