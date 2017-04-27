Эндрю Бейкер: еврейское кладбище - не место для музея

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BNS
четверг, 27 апреля 2017 г. 16:19
Вильнюсский дворец спорта, стоящий на месте старого еврейского кладбища, не является подходящим местом для музея истории евреев, заявил председатель Американского еврейского комитета Эндрю Бейкер, занимающий высокий пост в Фонде, диспонирующем компенсациями за утраченное еврейское имущество.
Sports Palace
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Есть соглашение о том, что еврейское кладбище - это не место для музея", - заявил Э. Бейкер в четверг в Вильнюсе.

"Мы считаем, что здесь должна быть определенная история кладбища, которая бы представляла людей, которые были там похоронены", - добавил он.

Э. Бейкер является председателем правления Фонда доброй воли, который распоряжается средствами, выделенными для компенсаций имущества, утраченного еврейскими религиозными общинами.

Согласно принятому в 2011 году закону, Литва за десять лет обязалась выплатить более 37 млн. евро компенсаций за имущество, национализированное тоталитарными режимами.

BNS
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