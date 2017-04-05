Эмигрировала почти четверть Литвы: особенно пугает тенденция последних двух лет

Литва достигла такой точки, что рост экономики и снижение уровня безработицы все же не побуждает людей оставаться на родине, поэтому жители по-прежнему массово уезжают туда, где им лучше. Такой вывод можно сделать из сообщения Аудры Сипавичене, главы Вильнюсского бюро Международной организации по миграции.

По ее словам, это показывает неравномерный рост экономики: одни жители его ощущают, а положение других даже ухудшается.

"Особое беспокойство вызывают тенденции, которые наблюдаются в последние два-три года. Только в прошлом году из Литвы уехало 50 000 человек, в этом году за несколько месяцев – 14 000. Чем же эта ситуация отличается от прежней? Во-первых, тем, что мы в первый раз наблюдаем тенденцию, когда эмиграция не связана с экономическими показателями. То есть экономические показатели растут (рост ВВП и зарплат - один из самых больших в Центральной Европе), снижается уровень безработицы, но параллельно растет и эмиграция, и растет очень быстрыми темпами. Что это показывает? Это показывает, что рост экономики распределяется неравномерно. Его ощущает лишь небольшая группа общества. А ситуация других жителей даже ухудшается", - сказала Сипавичене.

Сипавичене сказала, что с начала независимости из Литвы уехали больше 900 000 человек, это почти четверть жителей страны. Чистый убыток составляет 680 000 жителей. По этим данным, Литва лидирует в Литве уже больше 10 лет.

"Из-за эмиграции быстро сокращается численность населения, но самая большая проблема - не в этом. Самая большая проблема - структура эмигрантов. Доминирует молодежь, доминируют люди трудоспособного возраста, доминируют представители профессий, которые пользуются спросом. Отсюда и соответствующие показатели", - сказала эксперт.

Да, экономика в Литве растет, констатирует ЕК, но нищета и социальное разобщение в Литве одни из самых больших, неравенство доходов растет, треть жителей находится на грани нищеты, неуплата налогов одна из самых больших в ЕС, в этом Литва уступает только Румынии. Но налоги, которые платят люди с самыми небольшими доходами - самые большие.

"Этот список можно продолжить, не удивительно, что стало меньше людей, которые считают, что они нужны в Литве. По данным Центра мониторинга, с 2008 года число таких людей снизилось с 62% до 42%. За 8 лет – на двадцать процентов стало меньше людей, которые считают, что они нужны Литве", - заметила Сипавичене.

"Важно не останавливать эмиграцию, не лишать возможности выбора. Эмиграция как ценность - очень нужна, не является злом. Зло - эмиграция как изгнание. Не надо останавливать, лишать этой возможности, надо делать так, чтобы эмиграция была временной, побуждать реэмиграцию и оказывать помощь определившимся", - сказала Сипавичене, заметив, что возвращение - это еще более сложный для людей процесс, чем эмиграция.

"Таким людям приходится не только решать проблемы, связанные с возвращением, но и сталкиваться с негативным мнением жителей Литвы – неудачник, чего ты сюда приехал. Поэтому сложна не только фактическая ситуация, но и психологические проблемы. А реальной помощи на самом деле мало", - сказала эксперт.

Однако Сипавичене предлагает также подумать о разумной политике иммиграции. По ее словам, опыт и исследования других стран показывают, что разумная иммиграция не вытесняет местных жителей и не мешает вернуться уехавшим.

"Напротив, она может увеличить экономический потенциал, привлечь инвестиции, делать Литву привлекательнее для самих литовцев", - считает Сипавичене.