Именно он этом 26 августа шла речь на "Пикнике свободы" в Каунасе. Во время дискуссии "Плотина на реке утечки мозгов: как вернуть в Литву уехавших и поддерживать связь с теми, кто не возвращается" об этом говорили политики и эксперты.

Шестиклассники готовы к эмиграции

Министр экономики, вице-председатель социал-демократов Миндаугас Синкявичюс во время дискуссии напомнил, что был в одной из школ, где встречался с шестиклассниками. На вопрос, кто из них хочет стать политиками, руки подняли 1-2 человека 1-2, а на вопрос, кто думает об эмиграции, поднялся лес рук.

"Я концентрируюсь на привлечении иностранцев, иностранных компаний и создании привлекательных рабочих мест. Зарубежные работодатели платят за ту же работу на 70% больше", – сказал Синкявичюс.

По словам министра, оканчивая школу, молодой человек должен знать, что на родите его ждут привлекательные рабочие места.

"В Плунге проводили опрос, спрашивали, что побудило бы людей остаться на родине. Жители города сказали, что нужен кинотеатр и бассейн, но я лично в это не верю. Я верю, что если будем создавать хорошо оплачиваемые рабочие места, то разочарования будет меньше", – сказал он.

Синкявичюс заверил, что такие идеи понемногу становятся реальностью – недавно ему довелось говорить с работниками банковского сектора, которые сказали, что хотят открыть свое отделение в Вильнюсе и спрашивали, есть ли здесь люди, владеющие скандинавскими языками.

Каждый второй вернулся бы ради 1000 евро "на руки"

В свою очередь консерватор Жигимантас Павилёнис заверил, что почти каждый второй эмигрант вернулся бы, если бы ему платили зарплату в размере 1000 евро "на руки".

"Но надо понимать, что, когда говоришь о возвращающейся Литве, это должно охватывать всю Литву", – сказал он, напомним, что об этом сейчас забывают.

"Их заманивает литовская мафия, это современные рабы. Надо, чтобы подключились криминалисты, нужны информационные средства, чтобы информировали, что тебя ждет", – сказал он.

По словам Павилёниса, в Литве нужно открыть агентство, которое работало бы в сфере возвращения эмигрантов в Литву. Он предлагал больше внимания уделять образованию, подумать о налоговых льготах для тех, кто возвращается, о вопросе двойного гражданства.

"Канцлер Милда Даргужайте сказала, что надо работать только с самыми талантливыми и умными, остальные нам не нужны", – сказал он, заметив, что не одобряет такие идеи.

Красная линия – 4-5 лет

Когда один из участников дискуссии заметил, что мы собираем налоги, а обществу неясно, на что идут деньги, и отсюда у нас есть проблема эмиграции, Павилёнис снова заметил, что надо решать вопрос двойного гражданства и создания специального агентства.

"Деньги есть. 14-ти ведомствам их раздают, но,к тому человеку, который вернулся из Норвегии, не относятся как к целостности", – сказал он.

В свою очередь Синкявичюс признал, что и он часто испытывает чувство разочарования, но это не значит, что он готовится к эмиграции.

"Есть исследования, которые показывают, что 4-5 лет - это время, за которое человек обосновывается за границей, создается социальное окружение, после этого эмигрантов тяжело вернуть", – заметил он, что времени у нас мало.

В Литве хотят учиться, но не работать

Другой участник дискуссии рассказал собравшимся о своем друге, который учился в Литве, но потом, получив предложение, уехал работать в Норвегию. 7 лет он работал там водителем большегрузных машин.

Правда, сейчас этот молодой человек планирует вернуться учится в Вильнюсский университет, поскольку признает качество обучения в Литве, но работать в Литве не планирует, поскольку якобы здесь только программистам хорошо платят.

"Надо применять тот инструмент, который применила Великобритания, куда уезжают литовцы. Что это значит? Повышение необлагаемого налогами минимума", – предложил выход Павилёнис.

Подсчитали, сколько средств мы потеряли из-за отъезда людей

Эксперт по миграции Дайнюс Паукште не жалел критики в адрес политиков.

"По самым скромным подсчетам (детские сады, школы, библиотеки, дома культуры, театры, кино, здравоохранение, зарплаты преподавателей и др.), воспитание одного человека обходится государству в 60 000 евро. По новейшим данным, всего мы потеряли 60 млрд. евро. Сегодня госдолг составляет 17 млрд. евро", – сказал он.

Он сказал, что не понимает, как политики до сих пор не сформировали единого мнения в вопросе эмиграции.

"Мы находимся на грани демографического кризиса. После этого ничего может не остаться", – предупредил он. Он считает, что двойное гражданство вопрос не решит – поскольку в таком случае уедут еще и те, кто остался в Литве.