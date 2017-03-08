Эмигранты предлагают свой способ сохранения гражданства Литвы

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BNS
среда, 8 марта 2017 г. 13:23
Литовские эмигранты предлагают решать вопрос сохранения двойного гражданства путем разрешения его для тех, кто получил литовское гражданство при рождении и при подаче заявления от этого лица.
© DELFI / Tomas Vinickas

В среду на дискуссии в Cейме это предложение представила глава Всемирной общины литовцев Даля Хенке. Она акцентировала, что таким образом литовское гражданство не будет предоставляться автоматически лицам, получившим гражданство другой страны, а каждое прямое личное заявление позволит сохранить гражданство и будет отдельным случаем.

"Всемирная община литовцев предлагает, чтобы литовцы по происхождению, которые знают литовский язык и имеют связи с родиной, в случае, если литовское гражданство получено при рождении и есть желание его сохранить, то прямая личная просьба сохранить литовское гражданство согласно установленным законом условиям - трактовалась бы как отдельный случай", - сказала Д. Хенке.

Она отметила, что сейчас сложилась дискриминирующая ситуация, поскольку уехавшие до 1990 года и их потомки могут иметь двойное гражданство, а выехавшие после восстановления независимости Литвы лишены такой возможности.

Двенадцатая статья Конституции предусматривает, что за исключением предусмотренных законом случаев, никто не может одновременно быть гражданином Литвы и другого государства.

Конституционный суд разъяснил, что, по сути, разрешить двойное гражданство можно только после внесения изменений в Конституцию. Нужная статья Конституции может быть изменена только референдумом.

BNS
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