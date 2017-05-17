Эмигрантка предлагает британцам роскошные поездки в Литву

Жители Литвы охотно пользуются предложениями посетить экзотические страны - Испанию или Таиланд. А вот литовка Гражина Линкявичюте нашла иную нишу. В Великобритании она основала компанию, которая предлагает британцам провести выходные в Литве и почувствовать себя здесь королями.

Основательница Vilnius Weekend сказала, что поездка на выходные для части британцев - обычное дело.Они охотно едут в такие малознакомые страны, как Литва.

"Есть те, кто особенно интересуется возможностью приехать в Литву в следующем году, поскольку англичане любят заказывать туры заранее. Во время презентации англичан поразила красота Литвы, Вильнюса. Они не знали, что Литва - такая красивая страна. На открытии был литовский диджей, была литовская еда, напитки, мы хотели показать, что в Литве все хорошо, как и везде. Я надеюсь, что удастся расширить круг иностранцев, которые знают нашу страну. Есть очень много желающих поехать в Вильнюс, нам только надо подготовиться и тепло их принять", – сказала девушка, живущая в Лондоне 11 лет.

Она рассказала, что такая идея у нее появилась в прошлом году, когда была организована первая поездка: "Это была группа из 15 человек 9 национальностей. Им очень понравился Вильнюс, литовская еда, ночная жизнь, культура, окружение".

Девушка сказала, что открыть бизнес ее побудили друзья-иностранцы, сказав, что Литва - неоткрытый уголок Европы. По ее словам, иностранцы мало знают о Литве, часто путают ее с Латвией.

"Они часто говорят: "я слышал о Литве, Рига очень красивая", – рассказала Линкявичюте. – Почему-то Рига - популярнее. Больше всего информации они получают от меня".

Еще одна причина интереса - масса развлечений. Особенно туристов привлекает возможность полетать на воздушном шаре над Вильнюсом: "Если я не ошибаюсь, Вильнюс - единственная столица Европы, над которой можно пролететь на воздушном шаре".

По ее словам, иностранцев интересуют и исторические объекты, например, советский бункер в Неменчинских лесах. Она предлагает своим клиентам подобные развлечения в светлое время суток, а вечером – поход в клуб или бар.

"Еще привлекает то, что по крайней мере пока, Вильнюс дешевле, – продолжила Линкявичюте. – Правда, после введения евро все подорожало, поэтому надо быть осторожными, чтобы страна не стала слишком дорогой, тогда иностранцы не захотят ехать и будут выбирать Испанию, Скандинавские страны и т.д. Насколько я замечаю, цены на развлечения приближаются к европейским. Конечно, Лондон - один из самых дорогих городов мира, но по сравнению с другими – Вильнюс быстро дорожает".

Девушка сказала, что побывавшие в Литве британцы хвалят страну. "Особенно меня удивило, что они хвалят еду, она им нравится. В кругу моих друзей много разборчивых в еде людей: им то одно, то другое не нравится. А в Литве они заказывают литовский обед. Всем он так нравится, что охотно едят. О ночной жизни тоже хорошие отзывы", – сказала она.

"Гостей сопровождает местный гид. Не бывает так, что кто-то из англичан останется один и выкинет какую-то штуку. Всех их водят и в бары, и в клубы. Я уже долго живу за границей, поэтому замечаю, что именно англичане склонны выделывать всякие глупости. Но если с ними гид, такого обычно не бывает", – заметила предприниматель.

Линкявичюте рассказала, что выходные в Вильнюсе обходятся одному британцу в среднем в 500 фунтов стерлингов (около 580 евро). За эти деньги он получает услуги гида, лимузин, гостиницу, билеты на самолет, развлечения. "Самой большой сумма может быть любая, все зависит от выбора, например, если человек решит лететь на частном самолете", – отметила она.

По словам Линкявичюте, ее клиенты не обязательно богатые люди. Это в основном молодые люди в возрасте 25-35 лет. Они нередко едут за границу, когда празднуют дни рождения, девичники, мальчишники и т.д.