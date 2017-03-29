Эмиграцию предлагают останавливать строительством индивидуальных домов

Один из наиболее действенных способов для остановки эмиграции – строительство индивидуальных домов в районах за счет государства: личное жилье "привязывает" к стране, пишет lrt.lt.

Об этом LRT.lt сказал евродепутат Антанас Гуога. Однако экономист Гитанас Науседа считает, что недостаточно построить дома где-то в районах – необходимо создать условия для работы и выполнения финансовых обязательств.

"Финансирование части кредита на жилье может быть одним из способов задержания семей, но что это надо делать где-то в районах, где нет экономической жизни, сомневаюсь", – сказал Науседа.

Гуога в пользу своего аргумента приводит ситуацию в США и Австралии, где людям предоставляют льготные условия для приобретения личного жилья.

Политик предлагает государству финансировать часть жилищного кредита, для этого в долг брать должно само государство и ослабить фискальную дисциплину.

"Сейчас мы берем деньги в кредит и проедаем, а может можно брать и инвестировать в будущее наших людей. В Литве хорошие условия для жизни, реально иметь свое жилье, необязательно в центре. Было бы неплохо, чтобы люди обосновывались в регионах. Для этого нужны правительственные программы.

Говоря об этой идее, я не говорю о квартире, говорю о доме с каким-то количеством земли. Это больше всего привязывает людей к стране.В это государство может инвестировать. Сейчас самая низкая процентная ставка за всю историю, если еще и государство выделит какие-то субсидии, как в других странах, проценты будут почти 0", – поделился идеей Гуога, заметив, что это услуга для семей с детьми.

"Цель - чтобы хотя бы 10 лет людям не пришлось платить проценты", – продолжил он.

Советник президента банка SEB Науседа сказал, что перед тем, как делать такие предложения, надо подумать, что люди в районах будут делать, за счет чего жить.

Науседа отметил, что необходимо поддерживать семьи, а особенно детей, чтобы семьи не уезжали, но в первую очередь надо не жалеть налоговых льгот, детских денег. По словам экономиста, если семья уезжает с детьми, то дети становятся "якорем", который не дает вернуться, поскольку дети очень быстро адаптируются.

"Финансирование жилищного кредита может быть одним из способов удержания семей, но это должно быть не где-то в нежилых районах, где нет экономической жизни. Это как раз надо делать в экономических центрах, где люди хотят жить, иметь работу и доходы", – сказал собеседник.

Заместитель парламентского Комитета по вопросам социальных дел и труда Томас Томилинас сказал, что в Литве нет жилищной политики, но в первую очередь надо решать вопрос социального жилья.

"Социальное жилье - недейственное средство, поскольку на него выделяют мало денег, на него могут рассчитывать только социально поддерживаемые люди, а очереди огромные. Тысячи людей ждут десятилетиями (...). Но не изменив уровень финансирования, мы мало можем сделать: нужно как минимум в два раза больше средств на социальную политику", – сказал Томилинас, который видит выход в программе государственного жилья.