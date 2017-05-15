Эмиграция вызвала новые проблемы: такой хаос вызывает эпидемия или война

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ru.DELFI.lt
понедельник, 15 мая 2017 г. 16:04
Медиана возраста жителей Литвы - 43 года, и этот показатель только растет – наше общество стареет.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Мало того, растет разница между возрастом мужчин и женщин. Если в 2015 г. возрастная медиана мужчина составляла 39, а женщин – 45, то в 2016 г. у женщин она увеличилась до 46, сейчас разница составляет 7 лет. Общая медиана за 5 лет увеличилась с 41 до 43 лет.

Растут и показатели эмиграции. За первые три месяца 2016 г. из Литвы уехали 9823 человек, за три месяца 2017 г. – 18 550.

Представитель Литовского департамента статистики Бируте Столите сказала DELFI, что общество в Литве стареет.

По ее словам, в 2016 г. в Литве было 19% населения в возрасте 65 лет (это 549 000 человек).

"В 2016 г. эмигрировали 25 400 (50,5% всех эмигрантов) мужчин и 24 900 (49,5%) женщин (в 2015 mг. – 24 300, или 54,6%, и 20 200 - 45,4%). В 2016 г. лидировала Великобритания. В эту страну уехали 46,2% всех эмигрантов, 8,4% – в Ирландию, 7,8% – в Норвегию, 7,6% – в Германию (в 2015 в Великобританию уехали 42,7% эмигрантов, 7,5% – в Германию, 7,1% – в Ирландию, 6,4% – в Норвегию)", – сказала Столите.

Между тем старший научный сотрудник Литовского центра социальных исследований Видмантас Даугирдас сказал DELFI, что есть и другие демографические показатели, указывающие на то, что общество в Литве стареет.

"К примеру, коэффициент старости в 2001 г. составлял 71, а сейчас - 129. Это значит, что на 100 детей в возрасте до 15 лет приходится 129 жителей от 60 лет и старше. Это число увеличилось в 1,8 раз. Это быстрый показатель старения (...)", – сказал он.

"Согласно данным Департамента статистики, можно нарисовать пирамиду возраста жителей Литвы, на которой все хорошо видно – только ствол остался, а верхушка снова сужается. Это показывает, как мало детей и старение – когда вырастет поколение, которое должно будет рожать детей, рожать будет некому", – предупредил собеседник.

На вопрос, доводилось ли ему видеть когда-либо такой демографический кризис и как его решили, Даугирдас сказал, что обычно такой хаос вносят войны, эпидемия, голод. Правда, после этого обычно растет рождаемость, поэтому показатель восстанавливается.

"В Скандинавских странах наблюдается положительная смена поколений, пришло время, когда третий ребенок в семье стал нормой, а у нас – глубокий минус. Мы не являемся молодым и перспективным обществом. В нашей стране очень мало детей", – повторил он. Это опасно тем, что снижается число людей, которые будут работать и платить налоги, а за счет этих налогов ведь платят пенсии.

"По сути это показатель благосостояния – чем лучше живут люди, тем меньше у них детей. Хотя говорят, что жизнь в нашей стране плохая, люди не могут позволить себе завести детей, но на самом деле мы наблюдаем комплекс двух факторов. Пошучу на эту тему - надо в Литве на месяц выключить свет, тогда детей будет больше", – шутил Даугирдас.

Говоря о финансовой помощи семьям с детьми, он сказал, что здесь есть риск, что рожать будут как раз те, которые лучше бы не рожали.

По словам профессора университета им. Витаутаса Великого Влады Станкунене, сказала, что исправить ситуацию не просто. По ее словам, некоторые страны, как Германия, пытаются омолодить общество за счет эмигрантов.

"Однако иммигранты тоже стареют, кроме того, перенимают модель семьи у местных. Это может быть кратковременной инъекцией, но долговременную пользу не приносит. Кроме того, уровень благосостояния в стране должен быть высокий. у нас он - низкий, поэтому есть риск стать промежуточной стоянкой – почему отсюда не ехать туда, куда местные уезжают? Кроме того, нередко из-за иммигрантов возникают социальные проблемы", – сказала она.

По ее словам, временный результат дает повышение выплат на детей. Главное, по словам профессора, создать условия, чтобы семьи заводили столько детей, сколько хотят.

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