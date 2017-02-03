Эмиграция: разговорами власти эмигрантов домой не вернут

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ru.DELFI.lt
пятница, 3 февраля 2017 г. 08:36
Литовские политики иногда посещают литовскую общину в Великобритании, однако чаще всего это реакция на какое-то событие, а хотелось бы больше активности, сказала LRT.lt председатель Литовской общины в Великобритании Даля Асанавичюте.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Много говорят, есть правительственная программа, программы партий, а мы ждем конкретных работ", – ответила Асанавичюте на вопрос, чего больше всего эмигрантам не хватает, чтобы подтолкнуло их к возвращению.

– Недавно в СМИ появилась информация о том, что если ЕС не уступит Англии в переговорах о Brexit, то Англия просто выйдет из переговоров. Как на это реагирует литовская община?

– Нам позиция Терезы Мэй давно известна. За ее жесткую позицию ее критикует оппозиция. (...)

Вопрос – что дальше будут делать граждане ЕС, какие судьбы, условия труда и жизни будут после выхода. (...)

– А какие настроения в связи с неопределенностью Brexit царят в литовской общине?

– Люди обеспокоены. Уже после референдума они стали подавать заявки на получение статуса постоянного резидента в Великобритании. Но эти процедуры отнимают много времени. Люди напуганы.

Но есть и такая тенденция - люди, живущие в Великобритании давно, просто игнорируют эту тему. Они считают, что их перемены не коснутся, поскольку они живут в стране много лет, у них есть недвижимость, у некоторых есть и статус резидента, они легально работают, у них есть семьи.

Однако условия на временное или постоянное проживание явно будут ограничены.

Литовская община проводит различные проекты, один из них - "Возвращение в Литву – утопия или реальность?", он состоится 11 февраля.

Он преследует две цели: обратить внимание литовских политиков, приблизить их к людям, эмигрантам, чтобы политики услышали, что актуально людям. Людям нужны не публичные заявления, а дела. Другая цель – просвещение эмигрантов.

– Чего больше всего не хватает со стороны литовских политиков?

– Есть много разговоров, правительственная программа, программы партий, мы ждем конкретных дел. Я была удивлена тем, что в правительственной программе зарубежной диаспоре посвящены три пункта, касающиеся возвращения эмигрантов. Мы ждем конкретных действий.

– Какие шаги были бы самыми важными? Что позволило бы людям вернуться?

– Обстоятельства - экономические, связанные в первую очередь с зарплатами, и неэкономические – социальные, интеграция детей в детских садах и школах, превенция булинга.

Очень важна и политическая стабильность. Стабильности как раз сейчас и не видим, люди нередко уезжают в другие страны, чтобы создать будущее для своих детей. Если бы в Литве была стабильность, я думаю для людей это было бы стимулом к возвращению.

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