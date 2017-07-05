Элитный список: кто из политиков мог лечиться вне очереди

После того как Вильнюсская мэрия сообщила о том, что в Вильнюсской городской клинической больнице был обнаружен особый отдел, предоставлявший избранным без очереди услуги широкого спектра, DELFI поинтересовался, кто из политиков мог пользоваться этими услугами.

На прошлой неделе Вильнюсская мэрия информировала, что отдельных вход в поликлинике был открыт для избранных – высокопоставленных политиков, других влиятельных лиц.

Ни мэрия, ни руководство больницы до сих пор список избранных огласке не предавали, мотивируя это защитой прав пациентов. DELFI, считая, что такая секретность может стать предпосылкой для спекуляций и манипуляций, во имя общественного интереса предает огласке информацию об этом списке и активных политиках из него, полученную из других источников, не упоминая другие лица.

DELFI большинству лиц из списка предоставил возможность высказаться. Предлагаем и другим желающим выступить со своим мнением.

Речь идет о привилегиях

Глава больницы Наримантас Маркявичюс сказал DELFI, что он не может предавать огласке фамилии пациентов. Но рассказал, что особый отдел был обнаружен во время осуществления централизации Клинической больницы. Выяснилось, что в Авиационном центре, находящемся рядом с больницей, который по договорам консультирует пилотов различных авиакомпаний, есть еще одна картотека и выполняются иные функции, незафиксированные ни в каких документах.

"Это отдельное помещение, не клинической больницы, отдельное отделение – Вильнюсский авиационный центр. Там есть отдельный вход. Его финансируют не из средств на обязательного налога на здравоохранение (ОНЗ), а на деньги авиакомпаний по договорам – это Wizzair, Ryanair, Lufthansa, airBaltic, практически всех. Там работают три врача, есть пять кабинетов. За год обслуживают около 200 пилотов. Для больницы это большое финансовое вспоможение", – сказал Маркявичюс.

По его словам, иная ситуация с пациентами из другой картотеки.

"Объясню просто. В том списке статистические карты пациентов, которые посылают в Больничную кассу для оплаты за консультации, как и всех пациентов. Только в случае с другими пациентами поликлиники, карты хранятся в регистратуре, человек хочет записаться, тогда смотрят, когда врач свободен и записывают в очередь. Врач заполняет карту и посылает в Больничную кассу для оплаты. У пациентов из особого списка, как и у других пациентов, есть свои карты, но они не лежали в общей регистратуре. Они лежали в Авиационном центре. Они приходили туда в любое время. Врачи принимали их и оказывали помощь", – сказал Маркявичюс.

Он сказал, что никаких дополнительных средств это не требовало.

"Все было, как и со всеми пациентами – те же врачи лечили, в той же больнице. Просто у них была возможность прийти через другую дверь в любое время и получить услугу вне очереди", – заметил главврач.

Считают, что заслуженные пациенты достойны исключительных услуг

В списке особых пациентов есть фамилия бывшего европарламентария, соцдема Юстаса-Винцаса Палецкиса. Он предположил, что попал в этот список как подписант.

Он рассказал DELFI, что в поликлинике есть особый кабинет, раньше это был 4 кабинет, сейчас 44: в него можно было попасть прямо с улицы и через коридор поликлиники.

"Но насколько я знаю, вход с улицы в последнее время был закрыт. По крайней мере я последние 10-15 лет им не пользовался", – сказал он. Во время работы в ЕП Палецкис пользовался услугами врачей в Брюсселе.

Он рассказал, что врачи Вильнюсской поликлиники сами записывают пациентов к специалистом – звонишь своему врачу, а он направляет к другим.

"Мне назначают время, я прихожу, жду очереди вместе со всеми, никаких исключений. За все это время может всего несколько раз меня с картой сопровождал персонал", – сказал подписант.

Он сказал , что часто встречал в поликлинике и заслуженных политиков почтенного возраста, у которых есть проблемы со здоровьем.

"Я ничего плохого не вижу в том, что персонал сопровождает их к врачу без очереди", – сказал он.

Подписант, экс-спикер Чесловас Юршенас сказал, что приходил в поликлинику только за рецептом. "У нас в парламенте есть врач, когда были проблемы, она выписывала рецепт. Но иногда ее не было, или меня там не бывало весь день, тогда врач оставляла рецепт в больнице, и я его забирал – или у дежурного, или в этом прославившемся кабинете", – сказал он.

Юршенас сказал, что к врачам без очереди не ходил. "В советское время так было, а как сейчас, я не знаю, не интересовался. Чтобы туда попасть, надо было занимать определенную позицию в том или ином ведомстве", – рассказал Юршенас, что эта поликлиника в советское время была номенклатурной.

Не жалели критики

В списке упоминается и фамилия первого фактического главы независимой Литвы Витаутаса Ландсбергиса. Он сказал, что не хочет ввязываться интриги.

"Если вы хотите заниматься интригами, ваше дело, я не хочу. Мне не о чем говорить, вы из этого будете тянуть резину какую-то или кишку, я не хочу, власти работают, пусть работают. Это старая история, я являюсь пациентом этой поликлиники, там работает мой врач и врач моей жены, когда надо было, недавно, и операцию делал. Не знаю, что у меня общего с реорганизацией. Думаю, есть люди, которые всегда интригуют", – сказал он DELFI.

Информацией о привилегированных пациентах был возмущен и подписант, представитель Движения либералов Кястутис Главяцкас.

"Мне там не помогали, я чаще ходил в больницы, мне их уровня недостаточно. Я несколько раз заходил, чтобы выписать лекарства, но мои проблемы слишком серьезные, чтобы их решать в такой небольшой поликлинике", – сказал депутат.

Критики не жалел и подписант Зигмас Вайшвила. "Других поликлиник рядом с моим домом нет. Если хотите найти в Вильнюсе более запущенную поликлинику, надо еще поискать, это о качестве. Я еще, скрипя зубами, держусь, поскольку она рядом с домом, а я после травмы еще не мобилен", – сказал он, заметив, что регистрируется в врачам по интернету и ждет в очередях у кабинетов.

"Мне нечего комментировать, суть в том, что кому-то понадобился красивый зеленый участок, для инвестиций, строительства. Не первый год хотят закрыть поликлинику и причина только в этом", – назвал возможные намерения властей города Вайшвила.

Упоминают и руководство парламента

В особом списке пациентов есть фамилии двух вице-спикеров - "крестьянки" Римы Башкене и социал-демократа Ирены Шяулене.

Башкене 4 июля на звонки DELFI не отвечала. А Шяулене сказала, что зарегистрирована в этой поликлинике, как большинство депутатов, приехавших из других городов. Она сказала, что до сих пор услугами врачей ей пользоваться не приходилось.

Бывший спикер парламента Артурас Паулаускас назвал разговоры о привилегиях "ветром". "Я в поликлинике зарегистрирован, там работает мой врач. Но видел ли кто-то, как меня принимают без очереди? какой-то ветер", – сказал он.

В списке, который есть у DELFI, есть и бывший вице-спикер соцдем Миндаугас Бастис. Он также сказал, что в этой поликлинике работает его семейный врач.

"Если честно, я очень редко там бываю – раз в пять лет хожу. Для меня этот вопрос неактуален", – сказал он на вопрос о привилегиях. Он сказал, что не помнит, почему зарегистрировался в этой поликлинике, это было двадцать лет назад.

Называют пиаром

Член фракции Литовского союза крестьян и зеленых Валерий Симулик подтвердил, что зарегистрирован в этой поликлинике. "У меня проблемы с давлением, если меня направил наш медпункт, я туда и поехал, там мне капельницу поставили или лекарство дали. До Шяуляй мне далековато ехать с повышенным давлением", – сказал он.

Привилегии отрицал и консерватор Юргис Разма. "Я несколько раз бывал в поликлинике, не видел никаких привилегий. Я думаю, к семейному врачу и в других поликлиниках нет очереди, думаю, это пиар руководства Вильнюса, они пытаются оттеснить проблемы, нуждающиеся в решении", – сказал Разма, заметил, что в парламенте работает врач из этой поликлиники, поэтому, вероятно, всех, кто к ней обращается, фиксируют в этой поликлинике.

Соцдем Римантас Синкявичюс также уверяет, что не ходил к врачам без очереди. По его мнению, это неэтично.

А что тут плохого?

Представитель "Порядка и справедливости" Пятрас Гражулис сказал, что пользуется услугами и этой поликлиники и других учреждений.

"Я перешел в другую поликлинику, но она мне не подошла, я вернулся. А что тут плохого? Туда ходят простые люди, в чем проблема?", – возмущался он.

На вопрос, ходил ли он в поликлинику через отдельный вход, Гражулис заявил, что всегда заранее записывался на визит. "Как и в других поликлиниках, можно записаться заранее. Есть живая очередь, есть по записи. Поскольку в парламенте есть медсестра, я согласовываю с ней, спрашиваю, когда можно записаться и иду. Что в этом плохого? Мне неоднократно говорили, что тогда, когда я хочу, мест нет. Я приспосабливаюсь, иду, когда врач свободен", – сказал депутат.

Депутат Витаутас Камблявичюс отрицал, что там есть отдельный вход и кабинет для избранных. "Обычно, нормально, как рядовой гражданин. Я там зарегистрирован. Я никогда не болел, а поскольку в Вильнюсе начались небольшие проблемы, поехал, меня записали", – сказал он.

Депутат "крестьян" Эгидиюс Варейкис сказал DELFI, что зарегистрировался в этой поликлинике 16 лет назад. "Нас регистрировали там, как депутатов. я ничего не просил. Если вы думаете, что тут намеренно воруют, то нет. Я никогда не ходил, говоря, что мне нужно что-то особое", – сказал политик.

Соцдем Юлюс Сабатаускас сказал, что зарегистрировался там, когда нужно было выбирать поликлинику. "Особые условия? Когда надо было платить за процедуры, я платил. Я там время от времени делаю анализы. Было время, когда процедуру ждал несколько недель, как и все люди, ничего исключительного там нет", – сказал он.

Депутат Эмануэлис Зингерис сказал DELFI, что проблем со здоровьем у него нет, поэтому в поликлинику он не ходил "не сто, а тысячу лет". "Я даже не знал, что там зарегистрирован. Не хожу туда. Хорошо, что напомнили – пора провериться. В последний раз я был там в 1998 году", – сказал он.

Комментарий мэра

Неделю назад Вильнюсская мэрия сообщила, что выявила в Клинической больнице особый отдел, где принимали VIP-пациентов. Для них был отдельный вход, регистратура, картотека и зал ожиданий.

"Такого не должно быть в современном демократическом городе – отдельный вход, особое обслуживание, неясно по каком критериям. Прежнее руководство создало такие условия, привилегии, каких не должно быть и с сегодняшнего дня не будет. <...> Я распорядился провести расследование и выяснить, как все работало, не растрачивали ли средства, не злоупотребляли ли положением", – сказал мэр Ремигиюс Шимашюс.

Вице-мэр Гинтаутас Палуцкас заверил, что привилегиям конец. "Мы ясно декларируем - политическая элита, которая туда ходила и ходит, отныне ощутит вкус общей очереди. Иногда и власти надо постоять в очереди, чтобы понять, как работает система здравоохранения, поскольку пока есть отдельные двери, отдельные процедурные, многие не понимают, с чем сталкивается простой человек", – сказал политик.

Политики и люди из их окружения, попавшие в список

Лайма-Люция Андрикене (европарламентарий, СО-ХДЛ)

Витянис Андрюкайтис (еврокомиссар, соцдем)

Шарунас Бирутис (экс-министр культуры)

Зигмантас Бальчитис (европарламентарий, соцдем)

Рима Башкене (вице-спикер, ЛСКЗ)

Бронюс Брадаускас (экс-депутат, соцдем)

Миндаугас Бастис (депутат, соцдем)

Антанас Димайтис (вице-канцлер)

Видас Гедвилас (бывший вице-спикер)

Кястутис Главяхкас (подписант, депутат)

Нерис Германас (вице-министр, соцдем)

Пятрас Гражулис (депутат)

Чесловас Юршенас (подписант, соцдем)

Витаутас камблявичюс (депутат)

Альгис Кашета (мэр варенского района)

Витаутас Ландсбергис (подписант, СО-ХДЛ)

Юстас-Винцас Палецкис (бывший европарламентарий)

Артурас Паулаускас (бывший вице-спикер)

Валерий Симулик (депутат, ЛСКЗ)

Юлюс Сабатаускас (депутат, соцдем)

Римантас Синкявичюс (депутат, соцдем)

Раймондас Шукис (контролер парламента)

Эгидиюс Варейкис (депутата, ЛСКЗ)

Юргис Разма (депутата, СО-ХДЛ)

Ирена Шяулене (вице-спикер, соцдем)

Зигмас вайшвила (подписант)

Эмануэлис Зингерис (подписант, депутат, СО-ХДЛ)