Элигиюс Масюлис стал предпринимателем

Издание Lietuvos rytas пишет, что бывший министр транспорта и коммуникаций и многолетний депутат сейчас учит литовских и зарубежных предпринимателей справляться с кризисом. Масюлис и еще несколько лиц в октябре основали компанию Tardigrade Consulting, бывший лидер либералов – директор компании.

В октябре Масюлис также стал директором ЗАО Versanus. Эта компания была зарегистрирована в Вильнюсе еще в 2015 году. Акционеры компании и руководители - бывший близкий соратник и друг Масюлиса Паулюс Янкаускас, сестра жены политика Милда Просцявичене и ее муж Тадас Просцявичюс. Сейчас Просцявичюсам принадлежит половина акций компании, другая половина – Масюлису. Компания указывает, что занимается "любой разрешенной законами деятельностью".

Правоохрана расследует дело, в котором бывшего либерала Масюлиса подозревают во взяточничестве. Подозревают, что у вице-президента концерна MG Baltic Раймундаса Курлянскиса за "благоприятные для концерна и финансово выгодные решения" он взял взятку в размере 106 000 евро.