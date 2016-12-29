Элигиюс Масюлис стал предпринимателем

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BNS
четверг, 29 декабря 2016 г. 08:27
Элигиюс Масюлис, бывший лидер Движения либералов, который является действующим лицом коррупционного скандала, занялся бизнесом, который развивает с партнерами и близкими родственниками.
Eligijus Masiulis
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

Издание Lietuvos rytas пишет, что бывший министр транспорта и коммуникаций и многолетний депутат сейчас учит литовских и зарубежных предпринимателей справляться с кризисом. Масюлис и еще несколько лиц в октябре основали компанию Tardigrade Consulting, бывший лидер либералов – директор компании.

В октябре Масюлис также стал директором ЗАО Versanus. Эта компания была зарегистрирована в Вильнюсе еще в 2015 году. Акционеры компании и руководители - бывший близкий соратник и друг Масюлиса Паулюс Янкаускас, сестра жены политика Милда Просцявичене и ее муж Тадас Просцявичюс. Сейчас Просцявичюсам принадлежит половина акций компании, другая половина – Масюлису. Компания указывает, что занимается "любой разрешенной законами деятельностью".

Правоохрана расследует дело, в котором бывшего либерала Масюлиса подозревают во взяточничестве. Подозревают, что у вице-президента концерна MG Baltic Раймундаса Курлянскиса за "благоприятные для концерна и финансово выгодные решения" он взял взятку в размере 106 000 евро.

BNS
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