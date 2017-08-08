Экзамен по вождению в реальных условиях: "за" и "против"

С 1-го сентября меняется процедура сдачи экзамена на получение водительских прав. Во время экзамена будущим водителям умение парковаться и маневренные навыки придется демонстрировать не на специальной площадке, а в реальных условиях движения.

Эти изменения вызвали дискуссии в интернет-форумах. Некоторые люди опасаются возможных пробок, другие переживают, что новичками могут быть повреждены оставленные на стоянках автомобили. Кроется ли этом в действительно реальная угроза или все эти рассуждения - мыльный пузырь?

Автор нововведения заместитель генерального директора Regitra Саулюс Шуминас с новым порядком связывает только положительные моменты: «Мы будем уверены, что люди смогут припарковаться там, где будут ездить ежедневно — у работы, магазина и т.д».

По его словам, эта идея была позаимствована у стран Западной Европы и уже в 2009 году была предложена правительству, однако была одобрена только сейчас — в 2017 году. Шуминас утверждает, что в Западной Европе уже давно никто не практикуется на закрытых площадках и объясняется это очень просто: опасность поджидает не там, а в реальной жизни.

В этом вопросе представителя Regitra поддерживает бывший гонщик Дарюс Йонушис. Он в новом порядке также не усматривает никаких минусов.

«Я думаю, что это хорошо. Если мы говорим о навыках вождения водителя, то однозначно, когда он едет в условиях реального дорожного движения, будет больше ясности, есть ли у него достаточно знаний или нет. Даже если возникнет какая-то минимальная проблема, все делается для общего блага в конце концов, все будет только к лучшему, и больше не придется по этому поводу лить слезы», - сказал Д.Йонушис.

С этим мнением не согласны представители автошкол. Инструктор школы вождения Auto ABC Тадас Пуйдокас говорит, что новый порядок породит много конфликтных ситуаций, так как экзаменаторы однозначно не позволят повредить стоящие у дорог машины.

«На площадке важно колышек не вывернуть, и все в порядке. А при парковке среди автомобилей, кто оценит безопасное расстояние? Экзаменатор однозначно не позволит поцарапать машину, нажмет на педаль тормоза и все - экзамен закончен. Скажет: «Все, слишком близко подъехал». А студент будет спорить, что еще есть место, что он не столкнулся. Будет много споров», - говорит T. Пуйдокас.

Однако заместитель генерального директора Regitra в этом отношении категоричен:

«Если мы не доверяем экзаменатору, то тогда все ситуации конфликтные. Экзаменатор специально обучен тому, чтобы принять необходимые решения согласно времени и месту - он отвечает и за своего студента. Если мы предоставляем экзаменатору право определять, что хорошо, а что нет, то, вероятно, мы должны доверять ему».