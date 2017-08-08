Экзамен по вождению в реальных условиях: "за" и "против"

 (2)
ru.DELFI.lt
вторник, 8 августа 2017 г. 09:17
С 1-го сентября меняется процедура сдачи экзамена на получение водительских прав. Во время экзамена будущим водителям умение парковаться и маневренные навыки придется демонстрировать не на специальной площадке, а в реальных условиях движения.
Vairavimo egzaminas
© DELFI / Karolina Pansevič

Эти изменения вызвали дискуссии в интернет-форумах. Некоторые люди опасаются возможных пробок, другие переживают, что новичками могут быть повреждены оставленные на стоянках автомобили. Кроется ли этом в действительно реальная угроза или все эти рассуждения - мыльный пузырь?

Автор нововведения заместитель генерального директора Regitra Саулюс Шуминас с новым порядком связывает только положительные моменты: «Мы будем уверены, что люди смогут припарковаться там, где будут ездить ежедневно — у работы, магазина и т.д».

По его словам, эта идея была позаимствована у стран Западной Европы и уже в 2009 году была предложена правительству, однако была одобрена только сейчас — в 2017 году. Шуминас утверждает, что в Западной Европе уже давно никто не практикуется на закрытых площадках и объясняется это очень просто: опасность поджидает не там, а в реальной жизни.

В этом вопросе представителя Regitra поддерживает бывший гонщик Дарюс Йонушис. Он в новом порядке также не усматривает никаких минусов.

«Я думаю, что это хорошо. Если мы говорим о навыках вождения водителя, то однозначно, когда он едет в условиях реального дорожного движения, будет больше ясности, есть ли у него достаточно знаний или нет. Даже если возникнет какая-то минимальная проблема, все делается для общего блага в конце концов, все будет только к лучшему, и больше не придется по этому поводу лить слезы», - сказал Д.Йонушис.

С этим мнением не согласны представители автошкол. Инструктор школы вождения Auto ABC Тадас Пуйдокас говорит, что новый порядок породит много конфликтных ситуаций, так как экзаменаторы однозначно не позволят повредить стоящие у дорог машины.

«На площадке важно колышек не вывернуть, и все в порядке. А при парковке среди автомобилей, кто оценит безопасное расстояние? Экзаменатор однозначно не позволит поцарапать машину, нажмет на педаль тормоза и все - экзамен закончен. Скажет: «Все, слишком близко подъехал». А студент будет спорить, что еще есть место, что он не столкнулся. Будет много споров», - говорит T. Пуйдокас.

Однако заместитель генерального директора Regitra в этом отношении категоричен:

«Если мы не доверяем экзаменатору, то тогда все ситуации конфликтные. Экзаменатор специально обучен тому, чтобы принять необходимые решения согласно времени и месту - он отвечает и за своего студента. Если мы предоставляем экзаменатору право определять, что хорошо, а что нет, то, вероятно, мы должны доверять ему».

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Экзамен по вождению в реальных условиях: "за" и "против" (2)

Vairavimo egzaminas
С 1-го сентября меняется процедура сдачи экзамена на получение водительских прав. Во время экзамена будущим водителям умение парковаться и маневренные навыки придется демонстрировать не на специальной площадке, а в реальных условиях движения.

В Вильнюсе пройдет мирный протест против оккупации грузинских земель (130)

В Вильнюсе пройдет мирный протест против оккупации грузинских земель
8 августа в Вильнюсе, в сквере напротив посольства России, в 9-ый раз пройдет протест против оккупации грузинских земель. Мирный митинг организует член фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы Мантас Адоменас, который в 2013 году был награжден в Грузии Президентским орденом Сияние за вклад в защиту свободы Грузии и ее территориальной целостности.

Вслед за зноем снова придут дожди (2)

Вслед за зноем снова придут дожди
До середины недели в Литве ожидается спокойная солнечная погода, а температура будет подниматься все выше. Во второй половине недели придет волна зноя, воздух прогреется до 30 градусов, однако небо будет неспокойным.

Минувшей ночью можно было увидеть лунное затмение (1)

Минувшей ночью можно было увидеть лунное затмение
7 августа вечером произошло частичное лунное затмение. Луна в тот вечер взошла в 20.56 ч. в юго-восточной части горизонта, в созвездии Козерога, с уже затемненной нижней частью справа.

ПостБалтика. Субъективный путеводитель: где родиться, где стареть, а куда ни ногой (10)

ПостБалтика. Субъективный путеводитель: где родиться, где стареть, а куда ни ногой
Это небольшой постскриптум проекта "Постбалтика" российского журналиста Владислава Моисеева и литовского фотографа Артураса Морозоваса. Теперь точно всё.
Facebook друзья