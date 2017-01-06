Экстрим в вильнюсских дворах: кто виноват

После того как в Литву пришли холода, в столичных дворах многоквартирных домов, на парковках образовался лед, который создает немало неудобств жителям. Из-за скользкого покрытия заносит автомобили, что представляет опасность как для водителей, так и для пешеходов.

Жительница Перкункемиса едва не стала жертвой скользкой дороги во дворе. Она рассказала, что поздно вечером ходила в магазин, а потом спокойно шла домой.

"В Перкункемисе есть такая горка. Поднявшись на нее, мне надо было перейти через дорогу. Как только я ступила на дорогу, почувствовала, что скольжу. Тротуары чистые, нескользкие, а дорога – голый лед", – вспомнила Даля.

В тот момент, когда она вышла на дорогу, увидела, что с горки едет машина.

"Вижу, машину бросает из стороны в сторону, водитель пытается тормозить, но все равно скользит. Водитель меня видит, я вижу его, я с трудом успела перейти через дорогу", – рассказала собеседница.

На лед во дворе жаловалась и жительница Жирмунай Лаура. Ее поездка на работу в четверг закончилась во дворе дома. Из-за скользкой дороги в ее машину врезался другой водитель, выезжавший со двора. Пока заполняли декларацию, в машину Лауры врезался еще один автомобиль.

Лаура удивлялась тому, что тротуары хорошо вычищенные и посыпаны, а дороги - голый лед.

Представитель Вильнюсской мэрии Виргиниюс Паужа сказал, что за уборку дворов отвечают жилтоварищества и администраторы домов, которым на правах собственности принадлежит земля рядом с домами. Они и должны там убирать или заключать договоры с компаниями, которые будут это делать.

По его словам, о дворах не забывает и мэрия. Компаниям Mano aplinka и Stebulė сообщили о скользких дворах, работники выехали для того, чтобы посыпать дворы песком с солью.

"Вильнюсцы всегда могут сообщить о нечищенные, скользких дворах и дворах, опасных для водителей, компаниям Mano aplinka и Stebulė или староствам, а также подотделу мэрии по присмотру за территориями", – посоветовал Паужа.

Он также отметил, что для того, чтобы качественно убрать дворы многоквартирных домов, надо, чтобы водители выгоняли из них машины, которые мешают работе.