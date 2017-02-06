"Экспресс-неделе" - 20 лет: в чем секрет успеха еженедельника на русском языке в Литве?Начало трансляции - 12 00

Еженедельнику на русском языке в Литве "Экспресс - неделе" исполнилось 20 лет. В чем секрет успеха этого издания на литовском рынке? Что изменилось за эти годы и какова перспектива?

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