Экспресс-неделе - 20 лет: в чем секрет успеха еженедельника на русском языке в Литве?

Еженедельнику на русском языке в Литве "Экспресс - неделе" исполнилось 20 лет. В чем секрет успеха этого издания на литовском рынке? Что изменилось за эти годы и какова перспектива?
Гости редакции DELFI и прямой трансляции в 12 00: директор издательства "Savaites ekspresas" Александр Мацейна и главный редактор еженедельника Юрий Строганов.
Задавать вопросы можно на канале DELFI TV, который транслирует дискуссию, на нашем сайте ru.DELFI.lt в разделе комментариев к этому сообщению и на нашем канале в фейсбуке, где тоже идет трансляция.