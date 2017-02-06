"Экспресс-неделе" - 20 лет: в чем секрет успеха еженедельника на русском языке в Литве?Начало трансляции - 12 00

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ru.DELFI.lt
понедельник, 6 февраля 2017 г. 10:48
Еженедельнику на русском языке в Литве "Экспресс - неделе" исполнилось 20 лет. В чем секрет успеха этого издания на литовском рынке? Что изменилось за эти годы и какова перспектива?
© DELFI / Domantas Pipas

Гости редакции DELFI и прямой трансляции в 12 00: директор издательства "Savaites ekspresas" Александр Мацейна и главный редактор еженедельника Юрий Строганов.

Задавать вопросы можно на канале DELFI TV, который транслирует дискуссию, на нашем сайте ru.DELFI.lt в разделе комментариев к этому сообщению и на нашем канале в фейсбуке, где тоже идет трансляция.

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"Экспресс-неделе" - 20 лет: в чем секрет успеха еженедельника на русском языке в Литве? Начало трансляции - 12 00 (7)

Экспресс-неделе - 20 лет: в чем секрет успеха еженедельника на русском языке в Литве?
Еженедельнику на русском языке в Литве "Экспресс - неделе" исполнилось 20 лет. В чем секрет успеха этого издания на литовском рынке? Что изменилось за эти годы и какова перспектива?

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