Эксперты: Страздаускайте была жестоко избита

Полиция по-прежнему утверждает, что 26-летнюю Еву Страздаускайте убили, поскольку хотели угнать роскошный автомобиль Audi A7, на котором она ехала в Вильнюс. По словам экспертов, только по голове девушку ударили больше 10 раз.

Пока судмедэксперты не представили официальные выводы в связи со смертью Страздаускайте, поэтому глава Литовского бюро криминальной полиции Роландас Кишкис пока точно не говорит о том, сколько ударов было нанесено.

"Могу лишь сказать, что зафиксированы многочисленные травмы. Только по голове ударили больше 10 раз", - сказал DELFI Кишкис.

Полиция убеждена, что девушку убили из-за автомобиля. Но такая версия близким подозреваемых кажется неубедительной.

"Глупо думать, что дело только в машине. Машина - это кусок металла. Поделив сумму на 4-6 человек, при учете того, что машина угнана, преступники получили бы всего по несколько тысяч евро. Думаю, это было заказное убийство", - сказал DELFI родственник одного из подозреваемых.

Правда, Кишкис опровергает эту версию и отмечает, что пока самая реальная версия - угон автомобиля.