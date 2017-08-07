Эксперты составили карту роскошной недвижимости

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ru.DELFI.lt
понедельник, 7 августа 2017 г. 15:01
Если у вас есть имущество в Старом городе Вильнюса, на Жверинасе, в Науяместисе, в Ужуписе или на Антакальнисе это не означает, что вы без проблем будете жить с хорошими соседями и ваше имущество будет высоко цениться.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Эксперты в сфере недвижимости указали, что хороший район сам по себе не означает, что ждет роскошная и хорошая жизнь. В этих районах есть разные улицы и разные дома.

В престижном районе можно оказаться рядом с такими соседями, каких вы совсем не ожидали встретить, или столкнуться с проблемами, о которых и не думали.

Агентство RE/MAX Collection создало карту для тех, кто хочет узнать стоимость жилья в престижных районах.

Составленная карта показывает, в каких местах района больше всего роскошных домов или многоквартирных домов, а в каких - менее дорогая недвижимость.

Брокер компании RE/MAX Евгений Фуников сказал, что рейтинг был необходим для выделения самых привлекательных мест роскошных районов.

"Мы сплотили команду, сами ходили по престижным районам – Жверинасу, Ужупису, Науяместису, Старому городу, Антакальнису, кварталу Лауру. Ездили по ним на велосипедах, фотографировали, оценивали, собирали информацию, говорили с владельцами. Потом обсуждали, сколько звездочек дать тому или иному объекту, почему один дом достоин трех, а другой - одной звезды“, – сказал он.

Prabangaus būsto žemėlapis
Prabangaus būsto žemėlapis
© Remax nuotr.

Агентство решило оценивать объекты звездами. Три звезды - особенно роскошное место, одна - не такое роскошное.

"В каждом районе оценивали по тем же критериям - но в одних удельный вес этих критериев был выше, чем в других.

К примеру, если это Старый город, то один из важнейших критериев - паркинг, поскольку там сложно с парковкой. Также важна архитектурная ценность.

К примеру, в Валакампяй нет проблемы с паркингом. Дом может находится в престижном месте, но он морально устарел внешне, поэтому не имеет архитектурной ценности. Другие критерии: есть ли рядом зеленая зона, есть ли подвал/сарай, закрытый двор, безопасность и др.", – перечислял он.

В многоквартирных домах могут быть разные квартиры – от роскошных до советского типа,поэтому их оценивали просто: "Если в доме есть хотя бы одна хорошо оборудованная квартира, высокого класса, мы оценивали хорошо. Мы понимаем, что человек, который купит там квартиру, сам сделает, как захочет, и квартира будет красивой и снаружи".

Выяснилось, что, к примеру, на Жверинасе самая роскошная недвижимость на ул. Бирутес.

Самые роскошные места в Вильнюсе: ул. Гаоно, Стиклю, Пилес, Бокшто, Диджёйи, Аушрос варту, Субачяус, часть проспекта Гедиминаса.

Квадратный метр жилья на этих улицах стоит около 4500 евро.

Фуников сказал, что больше всего их удивил район Валакампяй. И не с хорошей стороны.

"Валакампяй - совсем не значит, что жилье там роскошное. Там тоже много больших деревянных домов сомнительной ценности. Приходит в себя район вокзала, но мы его не внесли, поскольку не нашли там ничего ценного.

Но в Старом городе мы заново открыли Вильнюс. Там множество маленьких улочек, на них небольшие коттеджи с маленькими двориками. Даже не подумаешь, что есть такие уютные", – сказал он.

Карта облегчает работу и брокерам: "Мы часто сталкиваемся с клиентами, которым нужно что-то невообразимое, чего в конкретном месте и нет.

К примеру, большую квартиру с закрытым двором, двухэтажным подземным паркингом, окнами во все стороны. Трудно доказать, что в конкретном месте этого нет, например, на ул. Стиклю, но это есть на ул. Вису Швянтую или Шяулю".

Однако продать роскошную недвижимость непросто. Иногда это занимает несколько лет.

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