Эксперты считают, что Трудовой кодекс не решит проблему гибкости рынка труда

Они отмечают, что сначала ставились амбициозные цели либерализации трудовых отношений, однако на самом деле новый закон просто будет отражать реальную ситуацию на рынке труда.

Старший экономист банка Dansk Bank в Балтийских странах Рокас Граяускас считает, что по существу ТК не решит проблемы гибкости трудовых отношений.

"Здесь больше шума и эмоций, больше копья ломали, чем реальных перемен. По многим аспектам условий увольнения, выходного пособия, периодов предупреждения, реального повышения гибкости, по сравнению с тем, что есть сейчас, нет. Грубо говоря, эти условия достаточно сильно "размыты", по сравнению с тем, что предлагалось сначала. Стремились к компромиссу между работниками и работодателями, а результат получился посередине", - сказал Р. Граяускас.

По его словам, ТК значительно не поднимет Литву в мировых рейтингах гибкости трудовых отношений, однако предоставит больше безопасности и полномочий работникам.

Председатель Профсоюза пищевой промышленности и член Трехстороннего совета Гражина Груздене считает, что в последнем вариант ТК больше благоприятен для работников, чем это было в конце прошлого года.

"За полгода ТК стал более социальным, мы удовлетворены тем, что удалось привести в порядок часть рабочего времени, поскольку там была тотальная либерализация", - сказала BNS Г. Груздене.

Рита Скирене, являющаяся руководителем Форума инвесторов, объединяющего иностранных инвесторов в Литве, отметила, что принятия нового ТК - это позитивный сигнал для иностранных инвесторов, однако реальной либерализации в новых трудовых отношениях будет мало.

Она добавила, что решение о том, что отказ от конкуренции будут платить, пока человек еще работает, является неправильным, поскольку в таком случае может начаться шантаж.

"Мне очень не нравится соглашение о неконкурировании, в котором узаконивается возможность платы работнику за неконкурирование и во время, когда он работает в компании. Значит, я прихожу к работодателю, говорю, что я возглавлю еще другую ассоциацию, но вы мне дайте надбавку, чтобы я не руководила", - сказала BNS Р. Скирене.

Она заверила, что в целом, если говорить о регулировании рабочего времени, подсчете отпускных дней и сокращении сроков для увольнения, то в ТК появилась гибкость, "но не на столько, чтобы можно сказать, что мы стали очень гибкой страной".