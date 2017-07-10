Эксперты прогнозируют подорожание сливочного масла

Эксперты заметили, что в мире рекордно растут цены на молочные продукты, а особенно на сливочное масло. Они предупреждают о признаках перегрева рынка и возможном повторении кризиса 2015 года. Если цены резко начнут падать, taiэто скажется на ценах на сырье.

По словам аналитика банка DNB Повиласа Станкявичюса, в краткосрочном периоде цены на масло в ближайшее время поднимутся еще выше – торговцы могут попридержать масло и ждать его подорожания.

"В такой ситуации предложение снизится, цена вырастет из-за таких ожиданий. Быстрый рост цен на сливочное масло может быть обусловлен пессимистическими настроениями участников рынка в вопросе баланса спроса-предложения. В 2016 году из-за погодных условий значительно увеличились цены на соевые бобы", – сказал Станкявичюс.

Переработчики не исключают, что пузырь на экспортном рынке в будущем в любой момент может лопнуть.

По словам председателя правления Rokiškio sūris Далюса Трумпы, цена на сливочное масло достигла невиданных высот и это вызывает опасения, ведь Литва очень зависит от экспорта, тем более, что производство молока снижается во всех хозяйствах стран Балтии.

По словам Трумпы, похожий сценарий наблюдали в 2015 году, когда после утраты российского рынка больше всего пострадали молочные секторы в Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии, успешно торговавшие с Россией. после того как закрылся этот крупный экспортный рынок, доходы переработчиков молока снизились на треть, поэтому в Литве закупочные цены на молоко снизились до невиданных размеров. Однако в прошлом году ситуация на экспортных рынках улучшилась, закупочные цены в Литве увеличились в два раза быстрее, чем в других странах ЕС.

В первом квартале 2017 года в ЕС произвели на 4% меньше сливочного масла, чем в тот же период прошлого года. А потребление масла в мире за последний год увеличилось на 7%. Аналитики предупреждают, что подорожание масла на фоне роста цены на него - это признак перегрева рынка.

Закупочные цены на молоко по данным за апрель 2017 года во всем ЕС за год в среднем увеличились на 21%. Однако в странах Балтии они увеличились на 50%.