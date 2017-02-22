Эксперты подсчитали, сколько ударов было нанесено 4-летнему мальчику из Кедайняй

Почти месяц назад в Кедайняй матерью и сожителем был жестоко избит 4-летний Матас, который от полученных травм скончался. 23 февраля состоится очная ставка подозреваемых Гедиминасх Контянисх и Моники К. Мать утверждает, что мальчика не била, Контянис утверждает, что в экзекуции участвовала и она. В ходе очной ставки попытаются выяснить, била ли женщина своего ребенка. Это одно из важнейших обстоятельств в этом деле.

Специалисты выяснили, что подозреваемые совершили преступление в состоянии наркотического опьянения.

На теле мальчика эксперты насчитали следы 135 ударов. С такой жестокостью практически не доводилось встречаться даже прокурорам с большим стажем.

"Это трудно себе представить, как по такому маленькому тельцу били столько раз", – сказал DELFI прокурор Витаутас Гатавяцкас, отметив, что это не окончательное число ударов, эксперты сказали, что их было не меньше 135.

Немало ударов пришлось по голове. Контянис не отрицает, что бил ребенка и ударил его по голове. Но он указал, что била мальчика и его мать. В таком случае ответственность ляжет на них обоих.

Нет вопросов в связи с виной Контяниса – он ее признает. Однако после дачи показаний в квартире, где произошло преступление, возник вопрос в связи с ролью матери мальчика.

Она не отрицает, что толкала мальчика, но говорит, что не била его. Похоже, прокуроры ей не верят.

"Из того, как все выглядит, можно сделать вывод, что ребенка била и мать", – сказал Гатавяцкас.

Подозреваемые дали разные показания на месте происшествия, поэтому надеются, что очная ставка в четверг расставит все по местам. После очной ставки также намечен допрос Моники К.

Подозреваемые рассказали прокурорам, что произошло в то утро 24 января.

По их словам, это было обычное утро. Утром Матас учил цифры. Поскольку не все у него получалось произнести, это вызвало агрессию со стороны матери и ее сожителя. Мальчик был избит.

DELFI напоминает, что поздно вечером 24 января поступило сообщение о том, что в Кедайняй избит ребенок. 4-летний Матас 27 января утром от полученных травм скончался в больнице.