Эксперты о корабле Prezidentas Smetona: есть две версии

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ru.DELFI.lt
среда, 5 июля 2017 г. 15:36
4 июля объявили о том, что на дне Балтийского моря обнаружен затонувший первый литовский военный корабль "Президент Сметона" (Prezidentas Smetona). Ученым удалось осмотреть не только этот корабль, но и другие затонувшие корабли.
© „Prezidentas Smetona“ guli apie 80 m gylyje ir jo nardant su suspaustu oru negalima pasiekti, tad reikia naudotis specialia Karinių jūrų pajėgų įranga.

Профессор Владас Жулкус, который возглавляет экспедицию, рассказал, что видны повреждения корабля "Президент Сметона". Повреждения можно увидеть на детальных снимках, сделанных гидролокатором.

"Носовая часть "президента Сметона" разбита, видно, в нее попала торпеда, что и привело к тому, что корабль затонул, на снимке она не очень ясно просматривается, а все остальное хорошо видно", - сказал LRT Жулкус.

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Ученый отметил, что носовая часть корабля сильно повреждена, поэтому можно предположить, что в 1945 году в него попала торпеда, и он затонул. Но есть и иная версия - он мог столкнуться с подводной миной.

Корабль не будут поднимать со дна, поскольку это дорогостоящая операция, как и его консервация на суше и уход за ним.

Другое литовское судно - "Паневежис" (Panevėžys) в 1939 г. разбилось о скалы и раскололось на две части.

"Мы знаем, что это судно существует, как выглядит, это красиво. - сказал Жулкус - Два других судна "Утена" (Utena) и "Кретинга" (Kretinga) затонули в 1941г. тоже в эстонских водах", - сказал он.

Он заметил, что все затонувшие суда уже осмотрели, поэтому план экспедиции выполнен.

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