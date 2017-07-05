Эксперты о корабле Prezidentas Smetona: есть две версии

4 июля объявили о том, что на дне Балтийского моря обнаружен затонувший первый литовский военный корабль "Президент Сметона" (Prezidentas Smetona). Ученым удалось осмотреть не только этот корабль, но и другие затонувшие корабли.

Профессор Владас Жулкус, который возглавляет экспедицию, рассказал, что видны повреждения корабля "Президент Сметона". Повреждения можно увидеть на детальных снимках, сделанных гидролокатором.

"Носовая часть "президента Сметона" разбита, видно, в нее попала торпеда, что и привело к тому, что корабль затонул, на снимке она не очень ясно просматривается, а все остальное хорошо видно", - сказал LRT Жулкус.

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Ученый отметил, что носовая часть корабля сильно повреждена, поэтому можно предположить, что в 1945 году в него попала торпеда, и он затонул. Но есть и иная версия - он мог столкнуться с подводной миной.

Корабль не будут поднимать со дна, поскольку это дорогостоящая операция, как и его консервация на суше и уход за ним.

Другое литовское судно - "Паневежис" (Panevėžys) в 1939 г. разбилось о скалы и раскололось на две части.

"Мы знаем, что это судно существует, как выглядит, это красиво. - сказал Жулкус - Два других судна "Утена" (Utena) и "Кретинга" (Kretinga) затонули в 1941г. тоже в эстонских водах", - сказал он.

Он заметил, что все затонувшие суда уже осмотрели, поэтому план экспедиции выполнен.